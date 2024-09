Juve, allarme rientrato!

Ha scelto la Juve, l’ha voluta fortemente e da tempi non sospetti ha deciso che in bianconero avrebbe trascorso la nuova tappa della sua carriera. Teun Koopmeiners non ha fatti troppi giri di parole nel corso della sua presentazione. L’olandese lavora in questi giorni alla Continassa per entrare nel vivo del progetto Juve, sulle indicazioni di Thiago Motta e insieme ad alcuni compagni come Vlahovic che dovranno essere protagonisti come lui della rinascita bianconera. Migliorano anche i giocatori alle prese con qualche acciacco: Adzic è stato completamente recuperato, Weah e Thuram vanno verso il recupero. Per Nico Gonzalez, in campo con l’Argentina con tanto di gol, dopo il problema alla caviglia l’allarme è totalmente rientrato.