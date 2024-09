Apoteosi Ferrari, adesso è ufficiale: smacco alla Red Bull

Una vera e propria batosta alla Red Bull campione del mondo in carica: ora è ufficiale, l’annuncio pazzesco che fa felice la Ferrari

Il successo di Monza è ormai alle spalle, in archivio. In casa Ferrari vi è tutta l’intenzione di fare bene pure a Baku, col GP dell’Azerbaigian che sulla carta pare possa essere uno step favorevole al Cavallino Rampante, in una stagione decisamente altalenante per Leclerc e Sainz.

Un’accoppiata che i tifosi della ‘Rossa’ amano e che sono pronti a godersi da qui ai prossimi mesi, prima della separazione ufficiale. Lo spagnolo approderà in Williams mentre accanto al monegasco arriverà la grande novità del 2025: Lewis Hamilton. Con il 7 volte campione del mondo dalla sua parte, Frederic Vasseur è convinto di riuscire a moltiplicare le chance di riportare un mondiale in quel di Maranello.

Ad ogni modo servirà attendere, per attaccare concretamente la leadership della Red Bull che già quest’anno sta barcollando. Merito della McLaren e di Norris che sta provando a tallonare l’olandese nella corsa al Mondiale piloti. Al momento, è tutto ancora apertissimo. Ma i guai per Red Bull non sono finiti qui perché al di là delle prestazioni assai deludenti della RB20, la Scuderia di Milton Keynes ha dovuto fare i conti con una vera e propria mazzata: stavolta a gongolare sono i tifosi della Ferrari.

Red Bull ko, annuncio pazzesco su Ferrari: “Sono i migliori”

Quelle da poco trascorse sono state le ore di Adrian Newey in Aston Martin. Un epilogo sul quale all’inizio, in pochi, avrebbero scommesso. Si era infatti parlato con grande forza della possibilità che il 65enne britannico alla fine potesse lasciare la Red Bull per volare a Maranello.

Un sogno che lo stesso Newey non ha mai nascosto di avere nel suo cassetto, ricco di soddisfazioni, trofei e successi ottenuti negli ultimi trent’anni. Ad ogni modo l’ha spuntata Lawrence Stroll ma, in occasione della sua presentazione alla stampa, il genio dell’aerodinamica ci ha tenuto a lanciare un messaggio più che positivo alla Scuderia di Maranello snobbando – di fatto – proprio Red Bull. Una sfida intrigante quella rappresentata da Aston Martin che ha convinto, alla fine, Newey a rimanere in Inghilterra nonostante le insistenti voci di un suo approdo alla Ferrari.

Diversi i contatti nei mesi con parecchie scuderie ma in conferenza stampa Newey ha spiazzato tutti con una frase che avrà di certo fatto arrabbiare Horner e tutti i tifosi della Red Bull: “Insieme alla Ferrari, Aston Martin è il brand più iconico al mondo”. Un’affermazione che in pochi avrebbero potuto prevedere, con la stoccata non poi così nascosta nei confronti del suo passato.