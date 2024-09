Clamoroso Sinner, è già UFFICIALE: terremoto in classifica

Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha vinto gli ultimi Us Open ed ora è nettamente avanti nel ranking Atp: la situazione

Gli ultimi dodici mesi di Jannik Sinner hanno rappresentato una vera e propria cavalcata all’interno del ranking Atp. L’atleta altoatesino ha vinto due Slam e tutto è iniziato con la vittoria della Davis, dalla semifinale dove Jannik annullò tre match point alla Serbia di Novak Djokovic. Un punto di partenza da cui tutto è cambiato.

Solo cinque sconfitte in tutto il 2024, un rendimento ad altissimo livello e sempre costante, a differenza del grande rivale Carlos Alcaraz. L’atleta di San Candido ha un vantaggio di oltre 4000 punti in classifica rispetto a Zverev e appunto ad Alcaraz, un distacco incredibile e che testimonia i grandi risultati dell’altoatesino. Attualmente Jannik è a 11180 punti, contro i 7075 di Zverev e il murciano invece è ancora più sotto.

Grazie a questi numeri Sinner sarà primo in classifica almeno fino alle Atp Finals di fine anno, evento a cui Jannik e tutti i tifosi azzurri tengono molto. Lo scorso anno l’azzurro fu sconfitto in finale e ora il sogno è vincere il titolo a Torino, davanti al proprio pubblico. D’ora in poi Sinner ha diversi punti da difendere, nello specifico una serie di titoli tra Pechino, Shanghai e Vienna ma – a meno di clamorosi quanto improbabili ribaltoni – Sinner resterà in vetta fino a fine stagione.

Sinner domina il ranking Atp, Alcaraz e Djokovic demoliti

E’ praticamente ufficiale, Sinner resterà numero 1 almeno fino al 17 Novembre 2024 e raggiungerà almeno le 23 settimane in testa al ranking. Presto cosi il sorpasso al russo Medvedev, fermo a quota 16, e ad una leggenda del tennis come Mats Wilander, che ha raggiunto invece le 20 settimane in vetta al ranking mondiale.

L’obiettivo minimo ora – in chiave di classifica – è arrivare agli Australian Open 2025, nel prossimo gennaio, in testa a tutti e chissà magari provare a superare le 36 settimane di Carlos Alcaraz in vetta al ranking Atp, con i due pronti a sfidarsi ancora per diverso tempo.

Dopo l’eterna sfida tra i Big Three Jannik Sinner e il giovane fenomeno spagnolo sono pronti a duellare e dividersi i titoli Slam, sono molti gli addetti ai lavori a pensare che l’azzurro possa superare i 10 titoli del Grande Slam, ne ha recentemente parlato anche l’ex campionessa Martina Navratilova.

Con Sinner il tennis italiano è in ottime mani e l’azzurro potrà togliersi ancora diverse soddisfazioni: siamo solo all’inizio della sua giovanissima carriera.