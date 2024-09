Colpo di scena Sinner, annuncio improvviso: Alcaraz nei guai!

Brividi per Carlos Alcaraz, l’ultimo annuncio su Jannik Sinner lascia i suoi rivali senza parole: nessuno poteva immaginarlo

Se un indizio non fa una prova, con la vittoria in America Jannik Sinner è salito già a due. Tante sono le prove dello Slam che il tennista azzurro è riuscito a portare a casa in questo 2024. Le sue prime due in carriera, ma con tutta probabilità non le ultime. La vittoria agli US Open ha infatti dimostrato, in maniera alquanto evidente, il potenziale straordinario del numero uno al mondo, pronto adesso a imporre la propria legge sul circuito. Una notizia che chiaramente farà alzare la guardia al rivale Alcaraz.

Certo, riuscire a vincere uno Slam quando uno dopo l’altro i propri principali rivali cadono, dallo stesso campione spagnolo a Novak Djokovic, senza dimenticare Sascha Zverev, può sembrare semplice. Ma di semplice, in una campagna americana vissuta da Sinner con il polverone mediatico dovuto al caso Clostebol, con la mannaia della Wada sul collo e dovendo affrontare in finale, in un Arthur Ashe Stadium galvanizzato, un atleta di casa, il californiano Taylor Fritz, non c’è stato davvero nulla per Jannik.

Anche per questo la sua vittoria ha un’importanza simbolica fondamentale. Anche per questo ha molto più valore rispetto a quanto si potesse immaginare alla vigilia, e proietta il suo nome direttamente tra quello dei grandissimi, di quei tennisti che giocano sempre per vincere e non si pongono alcun limite, come annunciato da chi, di Slam, in carriera ne ha collezionati moltissimi.

Sinner, annuncio clamoroso: parole incredibili, i tifosi non riescono a crederci

La bacheca di Sinner è destinata ad appesantirsi moltissimo nel corso dei prossimi anni. E non solo di vittorie di minor prestigio come può essere un 250, un 500 o anche un Masters 1000. L’attuale numero uno al mondo sembra destinato a riempire tutti gli scaffali con tanti titoli dello Slam, arrivando serenamente alla doppia cifra.

Un auspicio che fa battere forte il cuore a tutti i suoi tifosi ma che sembra estremamente realistico a chi di titoli dello Slam se ne intende, come l’ex fuoriclasse Martina Navratilova. Intervenuta ai microfoni di ‘Sky Sport’, la campionessa americana di origini ceche ha infatti commentato il trionfo di Sinner a Flushing Meadows, lasciandosi andare a una previsione davvero straordinaria.

“Secondo me deve puntare a raggiungere la doppia cifra nei tornei dello Slam“, ha affermato, senza mezzi termini, Navratilova, aggiungendo: “E lo stesso deve fare Alcaraz. Solo gli infortuni potrebbero fermarli, altrimenti mi sembra chiaro che supereranno i dieci Slam a testa”.

Parole importantissime da parte dell’ex campionessa. Un ennesimo attestato di stima per Sinner che deve trasformarsi in uno sprone. Perché a 23 anni da poco compiuti, la sua carriera è solo agli inizi e può regalargli, da qui in avanti, ancora moltissime soddisfazioni. Con la consapevolezza di avere comunque un rivale come lo spagnolo che lo porterà sempre a dover dare il meglio di sé per poter raggiungere ogni traguardo. E questo non è certo un male.