Colpaccio per Sinner: ‘scippo’ a Djokovic

La decisione era nell’aria già da qualche tempo. Jannik Sinner avrebbe finalmente sciolto ogni riserva sul nuovo arrivo

Reduce dalla cavalcata trionfale allo US Open, Jannik Sinner sta trascorrendo qualche giornata tra riposo in vista di un finale di stagione che si prospetta ad altissima intensità. Intanto, il giovane azzurro continua a far parlare di sé anche quando è fuori dal campo, tra i numerosi elogi che si susseguono in queste ore ed un’indiscrezione che si è fatta sempre più insistente. Di cosa si tratta?

Come noto, alla vigilia dello US Open, l’azzurro ha deciso di licenziare il preparatore atletico Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi, entrambi coinvolti nell’episodio che ha portato alla contaminazione con il Clostebol e alla conseguente positività al doping emersa durante il torneo di Indian Wells.

“Sono stati importanti nella mia carriera e per la mia crescita e li ringrazio, ma a causa di quell’errore non ho più fiducia in loro. Penso che ci voglia aria nuova all’interno della squadra”, ha annunciato Jannik nella conferenza stampa di presentazione dell’ultimo slam stagionale, poi vinto in finale contro Fritza.

Sinner, un nuovo arrivo nello staff tecnico: collaborava con Djokovic

Da quel momento, appassionati ed addetti ai lavori hanno iniziato chiedersi chi avrebbe preso il posto dei due collaboratori rimossi dall’incarico. Ed è proprio questa la novità di cui vogliamo parlarvi oggi. Già perché, a meno di clamorosi colpi di scena, Sinner ha scelto colui che sarà il suo prossimo preparatore atletico, il quale andrà ad occupare la casella lasciata vuota da Ferrara.

Jannik potrebbe aver scelto uno dei migliori professionisti che ha a lungo militato negli staff di stelle assolute del tennis. Ci riferiamo a Marco Panichi.

Il 60enne romano è ritenuto, a giusta ragione, uno dei migliori profili del settore per qualità ed esperienza. Nel suo curriculum vanta una collaborazione con lo staff di Novak Djokovic di circa sette anni, ma in passato aveva seguito, tra gli altri, anche Fabio Fognini, Francesca Schiavone, Roberta Vinci, Ivo Karlovic, Philipp Kohlschreiber, Svetlana Kuznetsova, Daniela Hantuchova e Li Na.

Insomma, Sinner ha optato per il “meglio del meglio”, come del resto normale che sia per un giocatore con le sue ambizioni. La notizia aveva cominciato a circolare nei giorni scorsi e nelle ultime ore è arrivata la conferma autorevole de La Gazzetta dello Sport. Staremo a vedere quando invece arriverà l’annuncio ufficiale. Sinner, intanto. dovrebbe tornare in campo all’Atp 500 di Pechino, torneo di cui è campione in carica.