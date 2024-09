De Laurentiis: “In un calcio che spende meno, il Napoli ha investito 150 milioni. Ma non sono mica impazzito”

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a margine della presentazione della partnership degli Azzurri con il nuovo back sponsor di maglia Sorgesana: “Si è sempre detto che Napoli è un club di passaggio per i calciatori, ma è falso” – le sue parole – “oggi non siamo solo un club che lancia campioni, ma anche un punto di arrivo. Campioni affermati vogliono venire, uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il Napoli. In una fase dove il calcio spende meno, il Napoli investe oltre 150mln di euro nel mercato estivo. Leggo che ADL è impazzito tira fuori tutti questi soldi, ma l’altro anno dopo lo Scudetto sbagliammo gli acquisti ma mica spendemmo poco… e pure gli altri anni mica spendemmo poco. 150mln e passa sono alla base di un cambiamento totale. Se dico ripartiamo da zero significa rifondare e quindi investire”.

Poi il numero 1 del club partenopeo ha parlato di strutture: “Vogliamo un nuovo centro sportivo, una casa unica a prima squadra e giovanili, lavorando come non abbiamo potuto fare sul territorio nella prima fase. Abbiamo manifestato al Comune interesse su un’area già individuata e che necessita di bonifica che faremo a nostre spese. Un investimento anche nel vivaio. Il secondo elemento è l’acquisto e la riqualificazione del Maradona: c’è un gruppo di lavoro interno al club per lo studio di riqualificazione anche delle aree circostanti”.