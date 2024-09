Game over Djokovic, conferma appena arrivata: tifosi delusi

Novak Djokovic e una grande delusione per tutti i suoi tifosi: l’annuncio che fa discutere che riguarda il tennista serbo

Comunque vada, il 2024 sarà un anno che Novak Djokovic ricorderà per sempre, per aver centrato l’ultimo trionfo che mancava alla sua formidabile carriera. Un trionfo a lungo agognato e inseguito, e materializzatosi a Parigi con la vittoria delle Olimpiadi. Un grande successo, impreziosito dall’aver battuto nel corso del torneo Rafa Nadal e in una tiratissima finale il nuovo fenomeno Carlos Alcaraz.

Fatta eccezione per quanto andato in scena sui campi del Roland Garros ad inizio agosto, però, è stato per il resto un anno avaro di soddisfazioni. È un Djokovic che nel circuito ATP non ha vinto nemmeno un torneo ed è apparso spesso e volentieri in difficoltà. A Wimbledon, è riuscito ad arrivare fino alla finale, ma lì è stato surclassato da un Alcaraz molto più in forma.

Proprio lo spagnolo e Jannik Sinner si sono ‘divisi’ gli Slam di quest’anno, due a testa. La sensazione è che siamo di fronte a un passaggio di consegne, molto più che simbolico. Siamo entrati nella nuova era che vedrà confrontarsi testa a testa innanzitutto l’altoatesino e il murciano. Djokovic di certo rimane una leggenda e nei prossimi tornei proverà a dire ancora la sua, essendo sempre un avversario da temere, ma, a 37 anni, il momento in cui appenderà la racchetta al chiodo non è così lontano.

Agli US Open, Djokovic ha pagato il grande sforzo delle Olimpiadi, esattamente come Alcaraz. L’idea ora è provare a chiudere l’anno in bellezza, c’è ancora una qualificazione alle ATP Finals da conquistare. Ma per lui arriva un verdetto non esattamente piacevole.

Sinner ‘snobba’ Djokovic, ecco che cosa ha dichiarato

Dopo anni di dominio incontrastato di Djokovic, Sinner si sta prendendo la scena. Il secondo Slam stagionale lo lancia sempre più al comando del ranking, quattordicesima settimana in testa e altre ne seguiranno. Il traguardo di chiudere il 2024 davanti a tutti è vicino.

Proprio da Sinner, arriva una dichiarazione che ai tifosi di Djokovic non farà piacere. In un video condiviso sui social dall’ATP, l’altoatesino ha risposto ad alcune domande sul mondo del tennis.

Al quesito su chi fosse il migliore di sempre tra i ‘Big Three’, ha risposto: “Dal mio punto di vista, Roger Federer“. I record sono dalla parte di Djokovic, ma evidentemente, per l’azzurro, non sono tutto e la scelta è quindi ricaduta sul fenomeno svizzero, con buona pace di Nole.