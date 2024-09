Milan, Abraham vuole conquistare San Siro: Fonseca dà fiducia al centravanti inglese

In attesa di ripristinare la migliore condizione di Alvaro Morata, il Milan di Paulo Fonseca punta su Tammy Abraham e lo fa con la consapevolezza che, contro il Venezia, è una gara da non sbagliare. Morata sarà in panchina, ecco che dal 1′ guiderà l’attacco il centravanti inglese, che ha lavorato nel centro sportivo rossonero in questi giorni di sosta per le nazionali.

Fonseca sa che il trittico in programma in questa settimana è particolarmente rilevante per le ambizioni del club rossonero. Conquistare i primi tre punti in campionato è l’imperativo categorico. Massimo impegno per una settimana importantissimi.