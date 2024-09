San Siro, il Sindaco Sala: “Ristrutturazione non fattibile per Inter e Milan. Si pensa ad uno stadio nuovo”

Al termine dell’incontro avvenuto con Inter e Milan riguardo il futuro dello stadio di San Siro, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato ai giornalisti presenti: “Anche con la nuova proprietà dell’Inter l’accordo e l’unità d’intenti delle due squadre è molto forte e questo è positivo, le due squadre hanno fatto lunghe analisi di fattibilità rispetto all’ipotesi di ristrutturare San Siro, partendo dal progetto di WeBuild. Dopo lunghe analisi sono arrivate alla conclusione che non è ristrutturabile o almeno non lo è a costi accessibili, quindi l’ipotesi ristrutturazione di San Siro non è fattibile”.

Il Sindaco poi spiega: “La loro proposta è tornare sull’idea di un nuovo stadio nell’area di San Siro, accanto al Meazza. E’ un processo molto lungo, ho rivisto oggi i documenti. Dietro c’è tanto lavoro, vedendolo in positivo non si riparte da zero. Per poter dire con certezza che si procederà in questa direzione ci sono 3 cose che chiedono le squadre a fronte di una che ho richiesto io”.

Sala continua con la spiegazione di quelle che sono le richieste di Inter e Milan: “Sapere esattamente qual è il valore di San Siro e delle aree, la valutazione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate e in questi giorni ci aspettiamo una prima valutazione nell’ottica della cessione dello stadio e dell’area alle squadre. E’ evidente che quel valore è un vincolo, non possiamo cedere ad un valore inferiore ma non abbiamo nessuna intenzione di speculare su quel valore. Per noi quel valore sarà legge. Capire più in dettaglio il vincolo della soprintendenza qualora lo stadio diventi di proprietà delle due squadre. Abbiamo fissato un incontro la settimana prossima con la soprintendenza. I tempi per l’operazione, quindi partendo da oggi quanto servirà. Ora ci devono presentare un progetto a breve termine che contenga il nuovo stadio ed una rifunzionalizzazione di San Siro”.