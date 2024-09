Empoli-Juventus 0-0, ancora un pari per Thiago Motta

Dopo lo 0-0 dello Stadium contro la Roma, la Juventus pareggia anche contro l’Empoli e ancora senza segnare. Alla Computer Gross Arena è decisivo un super Vasquez che annulla la spinta offensiva bianconera.

Empoli-Juventus, le formazioni

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo. A disp.: Brancolini, Seghetti, De Sciglio, Sazonov, Cacace, Marianucci, Ekong, Haas, Anjorin, Solbakken, Pellegri. All. D’Aversa

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; N. Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, Cabal, Savona, Fagioli, Thuram, McKennie, Adzic, Weah, Mbangula. All. Motta

La partita

Dopo una prima mezz’ora senza grossi brividi per l’Empoli è Gatti a scaldare i guantoni del portiere in prestito dal Milan. Corner corto e cross di Koopmeiners con il centrale che svetta di testa ma si vede dire di no dall’estremo difensore. Nella ripresa è poi Vlahovic a provarci. Splendida imbucata di Nico Gonzalez con il serbo che calcia superficialmente e Vasquez bravo in uscita a neutralizzarlo. Con lo stesso portiere bravo poco dopo a disinnescare anche Koopmeiners che ci prova con una conclusione da posizione defilata su cross di Cambiaso. Nel finale è poi Gyasi ben innescato da Pellegri a sfiorare il clamoroso gol vittoria ma l’esterno trova sulla sua strada uno straordinario Gatti che salva la porta di Perin e Thiago Motta dalla prima sconfitta stagionale…