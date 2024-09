Schumacher torna a sorridere: la foto commuove i fan

È riemerso uno scatto che ha lasciato i fan di Michael Schumacher commossi: è successo nelle scorse ore, la foto è già virale

Michael Schumacher ha conquistato tutti, soprattutto in Ferrari, la scuderia con la quale ha vinto di più in carriera. Un pilota eccezionale che con grande caparbietà ha saputo scrivere pagine memorabili della storia della Formula 1.

7 mondiali piloti di cui 5 proprio a Maranello. All’occhio della cronaca da qualche anno, però, è saltato però il tragico incidente che ha stravolto l’esistenza di Michael dopo una caduta dagli sci. Era il 29 dicembre 2013 e l’esistenza di una delle leggende più vincenti del mondo dei motori si ritrovò segnata per sempre. Corinna, sua moglie, combatte da tempo per permettere le migliori cure possibili al marito nella speranza di una – seppur lenta – ripresa.

Oltre 70 milioni di euro in undici anni per le spese mediche, un team che assiste Schumi h24 e che sta facendo tutto il possibile per riprovare a riportarlo indietro. Ad ogni modo, l’affetto dei fan del tedesco non è mai mancato e ancora oggi sono tantissime le testimonianze d’affetto che riguardano Michael. In tal senso l’ultimissima testimonianza fotografica ha commosso proprio tutti.

Schumacher, foto da brividi: i fan sono commossi

Ne è passato di tempo dall’ultima volta che, in pista, i suoi tifosi lo hanno visto sorridere, esultare. Michael Schumacher nel corso della sua lunga e strabiliante carriera ha però lasciato ai suoi fan un mare di dolcissimi ricordi. Ed in tal senso la foto spuntata su ‘X’ qualche ora fa non può non aver fatto piacere a chi ancora oggi amata l’ex pilota tedesco.

La pagina ‘Daily Schumacher’ che quotidianamente mostra gli scatti più memorabili e significativi della carriera dell’ex pilota tedesco ne ha offerto uno – una manciata di ore fa – davvero introvabile. In questo caso si torna agli albori dell’esperienza del ‘Kaiser’ in quel di Maranello quando ad essere il suo compagno di team, un gregario rimasto comunque molto legato a Schumi, era l’irlandese Eddie Irvine.

In questa particolare occasione ammiriamo Michael che ride, divertito, per il simpatico gesto che Irvine compie nei suoi confronti. Un inaspettato baciamano da parte del numero 2 della Ferrari che fece scoppiare in una risata il sette volte campione del mondo, davanti agli obiettivi dei fotografi. Un momento genuino e di sana amicizia tra i due che nei primi anni in Ferrari incapparono in non pochi problemi per migliorare l’assetto della ‘Rossa’.

L’ennesimo dolcissimo ricordo di un uomo unico, un pilota speciale che con le sue prodezze in pista ha conquistato milioni di italiani e costruito una carriera assolutamente irripetibile. E ancora oggi i suoi fan non possono non sperare in una ripresa di Michael, dopo lo sciagurato incidente che lo sta costringendo ad una vita decisamente travagliata oltre undici anni fa.