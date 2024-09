Sinner da non credere: Totti svela il segreto

Curioso il retroscena di Francesco Totti su Jannik Sinner. L’ex capitano della Roma ha svelato tutto

Il 2024 è stato sicuramente l’anno di Jannik Sinner. L’altoatesino ha vinto due grandi Slam, i primi della sua carriera, tra Australian Open e US Open. Grazie a questi risultati si è issato in maniera decisa in vetta al ranking ATP, primo italiano di sempre a riuscirci.

E chissà cosa sarebbe successo se qualche acciacco fisico di troppo non l’avesse costretto ad alcuni stop nella parte centrale dell’anno dove non è riuscito a conseguire grandi risultati tra Roland Garros, torneo di Wimbledon e Olimpiade, a cui ha dovuto rinunciare per una tonsillite.

Alla fine però a Sinner è andata bene anche così, considerando i risultati raggiunti nei primi nove mesi dell’anno in cui è riuscito a superare anche il contraccolpo di un caso di doping per contaminazione, dal quale è stato scagionato dall’ITIA in attesa del possibile ricorso della WADA.

Sinner al top, Totti svela cosa c’è dietro: rivelato il “segreto”

Grazie alle sue vittorie, il tennista di San Candido si è guadagnato la stima e l’amicizia di diversi esponenti di spicco del mondo dello sport italiano. Come ad esempio Francesco Totti, il quale proprio di recente ha parlato di Sinner a Sky Sport, a margine di un evento organizzato da uno sponsor.

L’ex capitano della Roma si è scherzosamente preso i meriti del successo di Sinner, svelando il “segreto” che c’è dietro i suoi trionfi. “Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me a Padel non si è più fermato, diventando dopo poche settimane il numero uno al mondo”, ha affermato con tono scherzoso Totti che poi continua: “Non penso sia una casualità, non mi sono mai preso i meriti per il suo successo ma oggi lo faccio”.

Totti svela anche in cosa avrebbe aiutato Sinner: “Ci giocai contro per alcuni minuti in cui gli ho fatto vedere due o tre movimenti. Li ha messi in pratica e poco dopo è arrivato sul tetto del mondo! Gli ho dato fiducia e positività e lui grazie a questi suggerimenti ha svoltato, non perdendo più”. La chiosa finale è altrettanto simpatica: “Credo che l’1% dei meriti del suo trionfo agli Us Open è mio”.

Totti si riferisce alla “partita” di padel disputata con Sinner durante l’edizione 2023 degli Internazionali d’Italia a Roma. Un evento nell’evento al Foro Italico con gran parte del pubblico che, in quell’occasione, si è allontanato dai vari campi per assistere a uno spettacolo irripetibile.