Colpo Mondiale, Verstappen cambia team: Red Bull all’angolo!

La Formula 1 continua a generare colpi di scena. Stavolta Red Bull è chiamata a stare attenta: Verstappen cambia team?

L’annata in corso di F1 sembra star ridimensionando leggermente lo strapotere che negli ultimi anni la Red Bull è riuscita ad acquisire grazie alle caratteristiche virtualmente imbattibili della sua monoposto e un pilota eccezionale quale Max Verstappen. I team concorrenti, infatti, non sono rimasti a guardare inermi, bensì si sono dati da fare. Una prima dimostrazione la stanno offrendo su tutte la McLaren e la Ferrari, i cui piloti a più riprese sono riusciti a insidiare il podio dell’olandese della Red Bull.

D’altro canto, l’estate del team austriaco non è stata la più serena, a causa di alcune situazioni interne da gestire e attualmente la riformazione di alcuni settori a causa della separazione dal genio dell’ingegneria, Adrian Newey. Pochi giorni fa il britannico è stato presentato dall’Aston Martin come managing technical partner. Un ruolo che gli consentirà dal 2025 di essere parte integrante della Scuderia pur mantenendo più tempo libero per sé oltre a ricoprire un ruolo anche dirigenziale, che altri team non avrebbero potuto proporre.

Infatti, la Ferrari ci aveva provato per Newey, tuttavia è mancata l’intese con la Scuderia di Maranello, anche perché l’ingegnere aveva chiarito fin da principio di volere un ruolo leggermente diverso ovvero non di responsabile di un reparto bensì più di supervisore che indirizza, suggerisce e corregge. L’Aston Martin con le sue strutture all’avanguardia e le sue possibilità in questo senso è divenuta a destinazione ideale per Newey, il quale potrebbe essere accompagnato ben presto da un suo pupillo.

F1, il futuro di Verstappen è lontano dalla Red Bull? La novità inaspettata

Secondo le indiscrezioni riportate da ‘Funoanalisitecnica.com’, ben presto Max Verstappen potrebbe raggiungere Adrian Newey in Aston Martin. Il pilota della Red Bull è il grande sogno del team di Silverstone e pare che i contatti siano già stati avviati. Il campione del mondo ragiona in base alle garanzie di successo che una Scuderia può offrirgli e in tal senso il patron Stroll si sente al sicuro. Basti pensare che l’Aston Martin potrà contare su alcune novità tra le quali Honda come “motorista privato” e un pool tecnico invidiabile.

Perciò pare che l’obiettivo sia quello di portare Verstappen a Silverstone per il 2026 e lavorare a ciò nel prossimo anno e mezzo. Molto dipenderà da come si svilupperà il futuro della Red Bull senza Newey e con la concorrenza che migliora sempre di più, oltre alle novità tecniche che attraverseranno presto la F1. Probabilmente proprio l’ingresso in Scuderia dell’ingegnere britannico sarà la carta in più che l’Aston Martin utilizzerà per convincere Max: l’operazione è partita.