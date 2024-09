Lazio-Verona, le ufficiali: Dia con Castellanos

Alle 20.45 si chiude con Lazio-Verona la 4a giornata di Serie A. È il momento delle ultime preghiere al fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali. Nella Lazio c’è Lazzari in difesa, torna Gila da titolare. Isaksen e Dia trovano spazio in attacco, Castellanos titolare. Tante assenze nel Verona, in campo vanno Kastanos e Harroui alle spalle di Tengstedt. Fuori Livramento e Mosquera, in panchina.

Lazio-Verona, le formazioni ufficiali

LAZIO – Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.