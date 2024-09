Leclerc ‘minaccia’ Verstappen: verdetto durissimo

Leclerc ci crede, le parole del monegasco fanno tremare la Red Bull e Verstappen: possibile ribaltone in Formula 1

Il mondiale 2024 di Formula 1 ha preso, nelle ultime gare, una piega che in pochi, forse nessuno, avrebbe mai potuto immaginare. Lo stradominio della Red Bull, durato circa tre anni, sembrerebbe ormai giunto al capolinea. L’exploit improvviso della McLaren, e in particolare di Lando Norris, e la crescita di Ferrari e Mercedes, hanno messo in evidenza le gravi difficoltà di Verstappen e del team austriaco. E adesso anche Leclerc può davvero minacciare il tre volte campione del mondo, come dimostrato da un verdetto durissimo.

Per poter fare un’analisi verosimile di quanto sta accadendo, bisogna partire da un dato piuttosto incontrovertibile: al momento tutto fa pensare che Verstappen possa ancora confermarsi campione del mondo e che resti il favorito anche in un mondiale molto più difficile del previsto per lui e per la sua Red Bull.

Tuttavia, se alla vigilia della stagione tutti, o quasi, avrebbero scommesso sul suo trionfo, la situazione con i risultati delle ultime gare hanno sparigliato completamente la situazione. E tra l’olandese e Norris alla fine a prendersi la più grande delle soddisfazioni potrebbe essere addirittura Leclerc, oggi in totale ascesa e pronto sorprendere tutti, anche se stesso.

Incredibile Leclerc, adesso fa tremare Verstappen: cosa sta succedendo in Formula 1

Non ha vinto molte gare in questo mondiale la Ferrari, in particolare con Leclerc. Quelle vinte sono state però gare di grandissima importanza, anche e soprattutto perché, al di là di una fase di grave difficoltà in primavera, il monegasco ha dimostrato di essere tra i piloti più continui in questo mondiale 2024. E la classifica rispecchia ampiamente questa continuità.

Anche per questo motivo sono in molti a credere, o almeno a sperare, in una vittoria pilota Ferrari, oggi più che mai in grado di far tremare anche un fuoriclasse come Verstappen.

Lo confermano anche le parole degli esperti di ‘Sky Sport’. Per Matteo Bobbi, ad esempio, anche se la distanza in classifica resta ampia, l’appetito vien mangiando e tutto può ancora succedere: “Se rosicchia ancora qualche punto forse inizia a crederci, anche se adesso è ancora lontano”.

Un pensiero simile per Ivan Capelli, che vede in Leclerc il perfetto ‘terzo incomodo’ in una lotta tra Norris e Verstappen che sta per entrare nel vivo: “Charles può essere un alleato per entrambi, ma se comincia a vincere le gare e a guadagnare punti… Con la Red Bull in crisi il mondiale rimane aperto per tutti“. Speranza o illusione? Solo le prossime gare potranno darci una risposta definitiva.