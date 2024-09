Nulla da fare per Sinner, mazzata tremenda: è tutto finito

Jannik Sinner sotto attacco: non c’è pace per il tennista italiano, questa è una mazzata tremenda. Ecco cos’è successo

Gli ultimi mesi, per Jannik Sinner, sono stati decisamente turbolenti e ricchi. Dall’accusa di doping fino all’assoluzione con la Wada che non proseguirà con il ricorso alla rinuncia alle Olimpiadi con l’Italia fino alla vittoria agli US Open. Il tennista altoatesino, in questi mesi, ha sempre mantenuto il suo proverbiale self control, un aplomb che l’ha sempre contraddistinto nella sua carriera.

Un finale di stagione, per Jannik, che può essere da incorniciare: il secondo Major vinto in carriera dopo gli Australian Open che ha confermato la prima posizione della classifica Atp allungando il suo vantaggio su Zverev, il nuovo numero 2 dopo aver scavalcato in classifica Carlos Alcaraz, il rivale principale dell’altoatesino.

Nessun torneo singolare al momento è in corso, con i tennisti che al momento sono impegnati nei gironi di Coppa Davis. L’Italia è già scesa in campo contro Belgio ed Olanda con Berrettini e Cobolli che hanno difeso i colori azzurri. E Sinner? Leader dell’Italia ma assente in questo turno: si è riposato ed ha tifato i compagni dagli spalti.

Sinner, arriva l’attacco inaspettato: c’entra Alcaraz

L’altoatesino, con ogni probabilità ritornerà nella final four di Malaga per difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione e provare a conquistare un clamoroso bis che sarebbe storico. Tra pochi giorni, nel frattempo, si scenderà in campo nella Laver Cup, la tradizionale esibizione che vedrà opposti il Team Europe ed il Team Usa. Proprio nell’edizione 2022 di questo torneo di esibizione Roger Federer salutò il mondo del tennis giocato ufficialmente.

Nel Team Europe vi sarà Daniil Medvedev ma anche Carlos Alcaraz, il principale rivale di Sinner, almeno in questo presente e, probabilmente, anche per il futuro. E proprio il tennista russo, che ha avuto non poche difficoltà in questa stagione, è a caccia di riscatto.

E sul sito ufficiale della Laver Cup non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata a Sinner. “Alcaraz è il tennista più duro che abbia mai affrontato” ha ammesso Medvedev. “L’unica cosa che posso fare quando lo affronterò nuovamente – ha aggiunto – sarà alzare il mio livello provando qualcosa di nuovo“.

Snobbato, quindi Sinner. Eppure in 13 confronti tra Sinner e Medvedev, al momento il russo conduce con sette vittorie contro sei ma negli ultimi sette incontri, sei i successi dell’altoatesino, compreso gli US Open, ai quarti. L’unica vittoria del russo in questo lasso di tempo risale a Wimbledon 2024, nei quarti di finale del torneo inglese.

Medevedev si è poi esposto anche sulla partecipazione alla Laver Cup. “Vincere è importante ma, dal punto di vista della personalità, credo di poter dare al mio team serenità e calma” ha così concluso la sua analisi.