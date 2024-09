Champions League, Juventus-PSV 3-1: bianconeri dominanti con Yildiz, McKennie e Nico

La Juventus comincia la sua avventura nella Champions League con una grande vittoria contro il PSV Eindhoven. 3-1 dei bianconeri sulla formazione Campione d’Olanda, in una gara completamente dominata dalla formazione di Thiago Motta su quella di Peter Bosz. Per la Juventus in gol due giocatori all’esordio nella massima competizione europea: a segno infatti Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. Due gol nel primo tempo e uno in avvio di ripresa per chiudere la gara, prima del gol nel finale di Saibari.

La gara della Juventus inizia su ritmi blandi, anzi nulli, la Juventus si abbassa troppo, forse anche troppo timida per l’emozione dell’esordio. Per 20 minuti, la gara è piuttosto equilibrata, gli olandesi dominano il possesso del pallone ma non creano particolari pericoli alla porta di Di Gregorio, comunque attento nel momento in cui viene chiamato in causa.

Poi al 21’, sulla prima grande sortita offensiva, Yildiz riscrive la storia del club bianconero in Champions League. Con un tiro a giro di destro, meraviglioso, segna il vantaggio della Juve e diventa il più giovane giocatore della storia bianconera a segnare nella massima competizione europea.

La Juventus da lì in poi inizia a dominare il PSV, inerme di fronte alle sortite bianconere. In 6 minuti la squadra di Motta crea tre occasioni e alla quarta segna: Koopmeiners disegna un cambio gioco da 40 metri, Nico salta il malcapitato Dams, serve Vlahovic il cui tocco libera McKennie in area che raddoppia. Mossa vincente del tecnico italo brasiliano che punta sull’americano a sorpresa e fa bingo.

In avvio di secondo tempo poi arriva il tris con una bela ripartenza veloce, scandita da Koopmeiners che recupera Vlahovic che riceva al limite e vede Nico Gonzalez libero. L’argentino controlla e tira: 3-0 e gara chiusa.

La Vecchia Signora continua ad attaccare nel tentativo anche di far segnare Vlahovic. Ma non riesce nel proposito. Anzi nel finale, Di Gregorio viene chiamato in causa più di una volta. Poi su una dormita di Danilo, Saibari incrocia e fa 3-1: primo gol subito in stagione dalla Juve.

I bianconeri conquistano tre punti, anche se c’è un piccolo rammarico per un risultato che poteva essere più largo.