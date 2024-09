Champions League, Juventus-PSV Eindhoven: le formazioni ufficiali

La Juventus torna in Champions League dopo una stagione d’assenza e lo fa esordendo nella nuova fase a girone unico contro il PSV Eindhoven. Sarà un esordio importante per la squadra bianconera che deve riscattare il deludente pareggio contro l’Empoli. Sarà l’esordio anche per Thiago Motta in panchina per una gara di Champions League. Questo il primo undici titolare del tecnico italo brasiliano nella Coppa dei Campioni.

Le formazioni di Juventus e PSV Eindhoven

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; McKennie, Locatelli; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman. All. Peter Bosz.