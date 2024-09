Champions League, Milan-Liverpool: le formazioni ufficiali

Via alla Champions League, dopo la Juventus, tra le squadre italiane tocca anche al Milan che sfida in casa a San Siro contro il Liverpool. I rossoneri di Paulo Fonseca, reduci dal netto successo contro il Venezia, provano a cambiare passo. L’avversario, invece, il Liverpool di Arne Slot è reduce dal primo ko stagionale, 1-0, in casa del Nottingham Forest. Queste le scelte dei due tecnici.

Le formazioni di Milan e Liverpool

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders;, Pulisic, Morata, Rafa Leão. All. Paulo Fonseca.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diogo Jota. All. Arne Slot.