F1, è tutto finito: annuncio UFFICIALE, cambia la classifica

Un clamoroso colpo di scena, l’annuncio ha gelato i tifosi: Formula 1, la classifica cambia e lascia tutti di sasso

Il Gran Premio di Baku ha riservato non poche sorprese e colpi di scena in pista. Una domenica carica di spunti che ha visto il ritorno alla vittoria – la sua seconda in carriera – di Oscar Piastri. La McLaren continua a macinare punti e adesso la classifica è cambiata: da qui a fine stagione, molto ancora potrebbe mutare.

Chi non se la passa bene è assolutamente la Scuderia di Milton Keynes, con una difficoltà davvero palese che sta mettendo a serio rischio quanto costruito nei primi mesi del 2025. Sono stati mesi a dir poco difficili per la Red Bull che, nel GP di Baku in Azerbaigian, ha dovuto ancora una volta capitolare. La voce grossa, come accade da settimane a questa parte, l’ha fatta la McLaren.

La vittoria di Piastri su Leclerc, dopo una difesa incredibile dell’australiano dagli attacchi del ferrarista. Poi Norris, reduce da una rimonta incredibile che lo ha portato a passare senza troppi problemi pure Max Verstappen: l’inglese ha chiuso quarto (anche grazie al clamoroso incidente tra Perez e Sainz al penultimo giro) con il tre volte campione del mondo mai in gara e finito in quinta posizione.

Red Bull, annuncio choc. “È finita”

Uno scenario che fino a quale che tempo fa pareva assolutamente impensabile, vedere così in basso Max Verstappen che negli ultimi tre anni è stato semplicemente inarrivabile per tutti. Dopo l’ultimo Gran Premio la classifica è cambiata, soprattutto per quel che riguarda il Mondiale costruttori.

A tal proposito il consulente strategico Helmut Marko è tornato a dire la sua e, come spesso succede, lo ha fatto con toni decisamente accesi e dichiarazioni estreme. La Red Bull in questo momento è seconda, dietro alla McLaren che stavolta si ritrova davanti nel Mondiale costruttori di ben 20 punti sul team austriaco. Per Marko, questo significa soltanto una cosa. “Campionato costruttori andato? Ad essere onesti, penso di sì”. Una rassegnazione che non avrà fatto felici i tifosi della Red Bull ma evidentemente, in quel di Milton Keynes, vi è la consapevolezza di non avere più una vettura all’altezza della situazione.

Il manager austriaco ha quindi timidamente ma ufficialmente alzato bandiera bianca. La Red Bull difficilmente riuscirà a colmare il gap con McLaren e solo il vantaggio di Verstappen su Norris, in questo momento, sembrerebbe decisamente rassicurante. L’olandese è davanti 59 punti mentre il #4 della McLaren sta facendo fatica a riportarsi in vetta alla classifica. 78 le lunghezze di Max su Leclerc, 91 su Piastri. I prossimi 7 impegni, a partire da Singapore, ci diranno se l’allarme lanciato da Marko sia effettivamente veritiero.