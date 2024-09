Colpo di scena Sinner, è cambiato tutto: “Jannik in panchina”

Jannik Sinner non finisce mai di stupire: l’ultimo colpo di scena ha lasciato tutti perplessi. Adesso può stare persino in panchina

Il numero uno del mondo è sulla cresta dell’onda dopo aver ottenuto uno splendido successo agli US Open. La vicenda doping è finalmente alle spalle e ora è arrivato il momento di concentrarsi su un ricchissimo finale di stagione.

L’Italia si è tolta senza troppa difficoltà lo scoglio del Round Robin di Coppa Davis. Come lo scorso anno il primo appuntamento del torneo a squadre più importante del mondo del tennis, si è disputato a Bologna. All’Unipol Arena Berrettini e compagni hanno vinto contro Brasile, Belgio e Olanda, concludendo a punteggio pieno il girone e aggiudicandosi il pass per le fasi finali di Malaga. La squadra azzurra ha mostrato un ottimo livello di gioco e si sono messi in mostra anche dei giovani già maturi come Flavio Cobolli. Suo il punto decisivo contro i Paesi Bassi, grazie alla vittoria in tre set contro Griekspoor. Proprio il fiorentino è stata una delle sorprese più piacevoli di questa fase del torneo, confermando quanto di buono si era visto sui recenti tornei americani.

Il capitano Filippo Volandri si è potuto permettere di tenere fuori dalla formazione titolare gente come Sinner e Musetti, ovvero i nostri migliori giocatori ranking alla mano. Entrambi avevano avuto un periodo molto intenso, reduci da match faticosi allo US Open (più per il primo) e anche all’Olimpiade (per il secondo). Nonostante questo la squadra non è ha minimamente risentito.

Coppa Davis senza Sinner e Musetti: l’Italia vince nonostante le assenze dei migliori giocatori

Jannik Sinner si è presentato a Bologna per assistere dalla panchina al match tra Italia e Olanda. Sorrisi e abbracci, soprattutto con Berrettini e un magnifico spirito di squadra. All’interno della trasmissione “Tutti Convocati”, in onda su Radio24, la giornalista ed esperta di tennis Gaia Piccardi ha voluto parlare proprio del momento del tennis azzurro.

“Sinner gioca un campionato a parte, poi c’è tutto un movimento col veterano Berrettini e il giovane gladiatore Cobolli, che ieri ha vinto con carattere“. La scrittrice poi aggiunge: “Mi è sembrato di vedere un movimento che può permettersi di lasciare in panchina il numero uno del mondo e Musetti”.

Insomma una varietà di scelte che consentirà a Volandri di presentarsi al meglio per la fase finale di Malaga, nel tentativo di bissare il meraviglioso successo del 2023. L’Italia è ormai stabilmente tra le favorite persino senza Sinner, figuriamoci quando tornerà il numero uno al mondo.