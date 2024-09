Colpo di scena Verstappen, è stato annullato: cosa succede

La Red Bull e Max Verstappen devono correre ai ripari: c’è un clamoroso colpo di scena in vista del GP di Singapore

Arrivati a questo punto del campionato, con la vittoria che manca ormai dal GP di Spagna di giugno, Max Verstappen inizia a sentire il fiato sul collo degli inseguitori, in uno scenario davvero non previsto a inizio stagione.

Nemmeno a Baku la Red Bull è riuscita a rialzare la testa. La vittoria è stata una contesa tra Piastri e Leclerc che aveva messo a segno con autorevolezza la pole position del sabato. Poi in gara l’australiano ha avuto la meglio, mentre il monegasco si è dovuto accontentare di un secondo posto che va un po’ stretto alla Rossa.

Nel frattempo, Verstappen brancolava nel buio, alle prese con una difficilissima rimonta che lo ha condotto al quinto posto finale. Nemmeno l’uscita per incidente di Perez e Sainz è bastata a riportarlo sul podio. Lando Norris, scattato dalla quindicesima posizione gli è finito comunque davanti.

Con queste premesse anche il Gran Premio di Singapore si prospetta molto difficile. La Red Bull sa di poter soffrire sul circuito asiatico, come successo anche lo scorso anno. Nonostante la RB19 fosse ampiamente superiore rispetto alla vettura attuale, Carlos Sainz riuscì nell’impresa di vincere l’edizione del 2023, interrompendo il dominio assoluto del team anglo-austriaco.

Max Verstappen e la Red Bull: la scelta per il GP del Giappone

Per un discorso di pesi e di massima efficienza aerodinamica, la Red Bull ha deciso di annullare un accorgimento che era previsto per Singapore e anche per il GP di Austin. Come accaduto già a Silverstone, la RB20 avrebbe dovuto mostrare una livrea speciale, scaturita dal contest dedicato che ha coinvolto i suoi tifosi.

Inserti rossi aggiuntivi che sarebbero andati ad ornare la vettura di Verstappen e Perez ma non li vedremo in pista. Si perché le livree speciali hanno un’aggiunta di vernice che aumenta di diversi grammi il peso complessivo della vettura e, dunque, per un problema di peso non sarà possibile utilizzarle a Marina Bay.

La situazione è piuttosto delicata per la Red Bull. Nel Campionato Costruttori, il ritardo dalla McLaren è ora di 20 punti mentre Verstappen deve gestire un vantaggio di 59 punti nella Classifica Piloti. In Texas ci sarà l’ultimo corposo pacchetto di aggiornamenti che dovrebbe ridare qualche decimo di prestazione pura ai piloti, sperando che gli non migliorino altrettanto con gli upgrade delle rispettive monoposto.