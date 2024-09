Tifosi della Ferrari col fiato sospeso, malore improvviso

Il popolo della Formula 1 trattiene il respiro dopo la notizia del malore improvviso: la preoccupazione è tanta

La Ferrari è senz’altro tra le vetture protagoniste di questa seconda parte di stagione. Dopo il trionfo a Monza, infatti, Leclerc ha dimostrato di poter lottare per il successo anche a Baku: la vittoria alla fine è andata a Oscar Piastri (McLaren) ma la seconda posizione del monegasco è senza dubbio un ottimo risultato per la Rossa. Peccato per Sainz, coinvolto in un incidente con Sergio Perez a pochi giri dalla fine quando entrambi stavano battagliando per il podio.

Fortunatamente sia il ferrarista che il pilota della Red Bull non hanno riportato conseguenze da questo scontro. Tuttavia gli appassionati di F1 hanno ricevuto nelle scorse ore una notizia che ha messo tutti in grande apprensione. Subito dopo la conclusione del Gran Premio di Azerbaigian, infatti, il papà di Checo, Antonio Perez Garibay, è stato ricoverato in ospedale dopo un pre-infarto.

Stando a quanto riferito dai media messicani, Antonio Perez Garibay – membro della Camera dei Deputati del Messico dal 2021 al 2024 e grande sponsor di suo figlio Sergio – è stato trovato privo di sensi nel bagno della sua abitazione a Città del Messico. La Croce Rossa messicana ha subito soccorso il papà del pilota della Red Bull, che è stato poi immediatamente trasportato nel più vicino ospedale.

Shock in Formula 1: è successo dopo l’incidente a Baku

Il suo dipartimento di pubbliche relazioni ha precisato che molto probabilmente il malore è sopraggiunto subito dopo l’incidente che ha visto coinvolto a Baku suo figlio Sergio Perez assieme a Carlos Sainz. Nel comunicato si può anche vedere una foto dell’ex deputato in barella che riceve le prime cure da parte dei sanitari.

Fortunatamente le sue condizioni sembrano migliorare, tanto che l’ultima nota riferisce che Antonio Perez Garibay si sta riprendendo completamente dal pre-infarto. Sul suo profilo Instagram il politico messicano ha pubblicato un video dove si mostra mentre cammina nella corsia dell’ospedale assieme a una dottoressa: “Grazie a dio per tanto – scrive il papà di Checo – Amici e parenti, sto già meglio, vi ringrazio tutti per le vostre dimostrazioni di affetto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Pérez Diputado (@aperezgaribay)

Sotto il post di Antonio Perez Garibay tantissimi messaggi e auguri di pronta guarigione anche da parte di molti fan di Sergio Perez. Un sospiro di sollievo anche per il pilota messicano: vedere il papà in buona forma lo fa certamente stare più tranquillo anche in vista dei prossimi impegni con la Red Bull.