Ultim’ora Nadal: cambia ancora il futuro

Importante annuncio quello arrivato poco fa su Rafa Nadal subito dopo l’ufficialità del suo ritiro dalla Laver Cup

Il prossimo weekend doveva essere quello del ritorno in campo di Rafa Nadal. Fermo dalle Olimpiadi e assente allo Us Open per scelta personale, il fuoriclasse iberico avrebbe dovuto partecipare all’edizione 2024 della Laver Cup, in programma da venerdì prossimo a Berlino.

Nadal era stato inserito nel team Europe, allenato da Bjorn Borg, insieme con il connazionale Alcaraz, Medvedev, Ruud, Zverev e Tsitsipas. Tuttavia, non ci sarà. E’ stato lui stesso ad annunciare il forfait con un post sui social tramite il quale, di fatto, ha lasciato il posto a un collega in grado di competere meglio di lui. A sostituirlo sarà Grigor Dimitrov che si unisce così a un team davvero di grande livello che proverà a riconquistare il trofeo vinto dal Team World nelle ultime due edizioni.

Subito dopo l’annuncio del forfait, in un evento a Madrid, Nadal ha rassicurato sulle sue condizioni. Il ritiro alla Laver Cup è scaturito per scelta personale e non per un infortunio. Rafa continua ad allenarsi ma, al momento, nulla si sa sulla sua programmazione per l’ultima parte dell’annata.

Nadal, l’annuncio di Ferrer: può esserci anche lui

Nadal non è presente nella entry list degli Atp di Pechino e Shanghai, i due tornei più importanti in programma tra fine settembre e inizio ottobre. Nadal, pertanto, potrebbe tornare in campo nel ricchissimo torneo di esibizione Six Kings Slam, previsto in Arabia Saudita dal 16 al 18 ottobre, che annovera tra i partecipanti anche Jannik Sinner oltre a Alcaraz, Medvedev, Djokovic e Rune.

L’annata tennistica si concluderà poi con la Final Eight di Coppa Davis, in programma anche quest’anno a Malaga dal 19 al 24 novembre. A differenza della scorsa edizione, nella prossima, tra le otto qualificate c’è anche la Spagna capitanata da David Ferrer.

Quest’ultimo non ha escluso la presenza di Nadal a Malaga. “Ho parlato con lui – si legge nelle dichiarazioni di Ferrer riprese da ‘Tennisworlditalia’ – Non sappiamo niente ma esiste la possibilità che possa essere con noi a Malaga. Ci parlerò anche più avanti. Se è in buone condizioni, Rafa sarebbe un giocatore su cui puntare. C’è comunque tempo per definire la squadra.”

Una previsione, dunque, tutto sommato ottimistica quella di Ferrer anche se è prematuro ipotizzare che possa concretizzarsi. In carriera, Nadal ha vinto ben cinque Coppe Davis, l’ultimo nel 2019 nella prima edizione disputata con il nuovo format. Da allora non vi ha più partecipato, rappresentando la Spagna alle recenti Olimpiadi di Parigi sia in singolare che in doppio con Alcaraz.