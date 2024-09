Cagliari, Nicola: “Abbiamo sbagliato tutto, ci vuole più coraggio”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, in conferenza stampa. “Abbiamo sbagliato tutto. Nelle precedenti quattro gare abbiamo fatto la prestazione, oggi no. Poco aggressivi, molto confusionari. Il percorso di quest’anno sarà duro. Ho visto una squadra che spesso dava la palla al portiere, sintomo di scarsa serenità. Abbiamo bisogno di più coraggio. Primo tempo? Probabilmente timore eccessivo, e frenesia di dover vincere a tutti i costi. Vedremo durante la settimana. Nel secondo tempo si è mosso qualcosa, ma più che altro per inerzia”.