Empoli, D’Aversa: “Risultato meritato, il nostro obiettivo è la salvezza”

Il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, in conferenza stampa: “Faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo portato a casa un risultato in maniera meritata. Non vedevo l’ora di tornare in panchina. Oggi abbiamo giocato in situazione di emergenza sotto l’aspetto degli infortuni. Il nostro obiettivo è la salvezza. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e lavoreremo per raggiungerlo il prima possibile. Esposito e Colombo si sono alternati come centravanti tattici. Ma ciò che vorrei sottolineare è la nostra maggior voglia rispetto al Cagliari”.