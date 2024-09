La Ferrari vince a Singapore: c’è già l’annuncio

L’ultimo annuncio ha mandato in visibilio i tifosi della Ferrari: il Gran Premio di Singapore può davvero colorarsi di rosso

Le ultime gare hanno ridato linfa vitale alla Ferrari, tornata pienamente competitiva e tra le principali candidate a disputare un ottimo finale di stagione. Dopo i due terzi posti a Spa e a Zandvoort per Leclerc è arrivato lo straordinario successo di Monza: nell’ultimo weekend a Baku la Rossa aveva la possibilità di centrare una nuova vittoria, sempre con il monegasco, ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto dietro la McLaren di Oscar Piastri.

Il risultato è molto buono ma in casa Ferrari si percepisce un po’ di rammarico, anche perché Leclerc partiva dalla pole: vincere di nuovo avrebbe consentito di dare un segnale forte alle rivali in vista delle prossime gare. Tuttavia il Cavallino rampante vuole essere comunque protagonista da qui in avanti, a cominciare dal prossimo Gran Premio di Singapore.

In tanti ricorderanno quanto accaduto a Marina Bay lo scorso anno: nel 2023, infatti, il circuito di Singapore fu l’unico dove la stratosferica RB19 di Max Verstappen andò in difficoltà praticamente in tutto il weekend. La vittoria andò a Carlos Sainz, il solo pilota in grado di interrompere la tirannia della Red Bull nel Mondiale 2023.

Annuncio Ferrari: l’obiettivo è la vittoria, parole chiare

Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, è convinto di poter ripetere la straordinaria impresa dello scorso anno: l’obiettivo della Rossa è salire sul gradino più alto del podio per ridurre il divario in classifica costruttori (dove ora è in testa la McLaren) e giocarsi tutto nelle successive gare stagionali. Vasseur ha fatto presente che ormai le distanze tra i quattro team di vertice – McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes – si sono parecchio assottigliate.

Singapore è un circuito impegnativo, ma il dirigente francese sottolinea come a entrambi i piloti della Ferrari piaccia molto correre a Marina Bay. Sainz nel 2023 è riuscito a trionfare, pertanto Vasseur non ci gira intorno e nelle parole riportate da ‘FormulaPassion’ ammette: “Ci piacerebbe ripetere l’impresa in questo weekend – le sue parole – continuando a lavorare bene come squadra, come abbiamo fatto nelle ultime gare“.

In vista del prossimo GP la Ferrari potrà contare nuovamente sulle tre mescole più morbide: le ultime due domeniche hanno evidenziato “quanto sia importante la gestione gomme“. Vasseur crede infine che anche a Marina Bay sarà molto importante partire davanti: “Sono sicuro che potremo mettere in difficoltà i nostri avversari“.