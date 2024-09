Lewis Hamilton choc in diretta, stentato tutti a crederci!

Clamorosa gaffe di Lewis Hamilton in diretta televisiva: i tifosi e gli addetti ai lavori stentano a crederci. Ecco perché

Incredibile Lewis Hamilton! Il futuro pilota della Ferrari si è reso protagonista di una gaffe non da lui. Questa è una stagione di grandi cambiamenti per l’attuale volto principale della Mercedes. Il sette volte campione del mondo ha già reso noto da inizio anno del suo imminente passaggio alla “Rossa” a partire da gennaio 2025.

Sarà proprio con la scuderia di Maranello, resa immortale da Michael Schumacher, che il britannico proverà a staccare il tedesco nel numero record di titoli mondiali vinti che li vede entrambi in testa con sette. Di sicuro non arriverà solo per fare da chioccia a Leclerc: le sue ambizioni sono ben altre. Intanto vuole togliersi le ultime soddisfazioni anche con la Mercedes, sebbene non sia facile, come dimostrato dal recente Gran Premio dell’Azerbaijan dove ha avuto diverse difficoltà e si è piazzato solo nono.

Hamilton, clamorosa gaffe in diretta: ecco cosa è successo

Proprio dopo quella gara c’è stato un episodio che ha visto protagonista in negativo Hamilton, davanti alle telecamere. Una figuraccia fatta che ha fatto sorridere sui social ma al tempo stesso ha lasciato molti stupiti. Nulla di particolarmente grave o importante, ma di sicuro è stata una gaffe.

In un’intervista successiva al Gran Premio, a caldo, Hamilton ha dimostrato di…non ricordare il nome di Franco Colapinto. Il giovane pilota della Williams, è arrivato da poco nel circus, e sta correndo i suoi primi Gran Premi con ottimi risultati e ben figurando. La scelta da parte della scuderia si è rivelata per ora azzeccata, nonostante le voci volessero un pilota più esperto come ad esempio Sainz a ricoprire quel ruolo. Colapinto ha già messo in difficoltà lo stesso Hamilton, arrivandogli davanti in Azerbaijan (si è piazzato ottavo), oltre ad altri colleghi più esperti, ma il britannico a quanto pare non ricordava il suo nome!

Il video è diventato virale e sta facendo il giro del web. Questo quanto dichiarato dal futuro ferrarista: “Il ragazzo mi ha messo molto in difficoltà, è stata una gara complicata. Lui è molto bravo…” e poi inizia a balbettare, finendo con l’ammettere la sua amnesia. “Non ricordo il nome del ragazzo della Williams…Co…?!”, ha affermato con molto imbarazzo.

Una gaffe anche simpatica che ha reso virale tanto Hamilton, quanto lo stesso Colapinto che spera di proseguire la propria crescita.