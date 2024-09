Lecce-Parma 2-2: i salentini si sciolgono nel finale

Termina 2-2 un sorprendente Lecce-Parma, i salentini avanti 2-0 fino al 92′ vengono raggiunti nel finale dai Ducali che segnano 2 gol in 3 minuti. Di Dorgu, Krstovic, Almqvist e Hainaut i 4 gol. Espulsi Guilbert e Cancellieri.

PARMA – Suzuki; Delprato, Balogh, Osorio, Coulibaly; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

La partita, il primo tempo

Dodici minuti e il Parma sfiora il vantaggio. Azione tutta di prima degli uomini di Pecchia. Hernani libera Man che entra in area e prova una cosa a metà tra un passaggio ed un tiro. Pallone che viene deviato da Gaspar e per centimetri termina sul fondo. Vantaggio che arriva al 33′ per il Lecce. La firma è di Dorgu. Ramadani riceve nel cerchio di centrocampo e va subito in verticale. Coulibaly non legge il taglio di Dorgu che si ritrova davanti al portiere e realizza il gol del vantaggio per i salentini.

La partita, la ripresa

In avvio di ripresa il Lecce resta in 10. Contatto a palla lontana tra Guilbert e Cancellieri con il terzino del Lecce che rifila un buffetto all’avversario. Guida non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso al francese. Al 58′ si torna in parità numerica. Espulso Cancellieri nel Parma. Accelerazione bruciante di Dorgu che viene steso da Cancellieri ultimo uomo. Anche in questa occasione, Guida non ha dubbi e sventola il rosso in faccia a Cancellieri. Due minuti e il Lecce raddoppia con Krstovic. Punizione potentissima di Krstovic che viene deviata da Coulibaly e beffa Suzuki. Raddoppio del Lecce. Nel finale Krstovic spreca in due occasioni l’opportunità per chiuderla. Il Parma riesce clamorosamente a pareggiare. Al 94′ il 2-1 porta la firma dell’ex Almqvist. Il Parma porta tanti uomini in area di rigore. Al termine di una mischia il pallone arriva sui piedi di Almqvist che beffa Falcone per il 2-1. Altri due minuti e Hainaut fa 2-2. Dopo aver sprecato tanto, il Lecce si fa riprendere. Palla messa in mezzo da Anas, Dorgu si perde Hainaut che di testa batte Falcone. Partita incredibile al Via del Mare.