Terribile notizia per Fernando Alonso, decisione assurda in F1!

Fernando Alonso deve fare i conti con una problematica importante: il pilota asturiano rischia di non poter prendere parte a un GP

Il Mondiale 2024 di Formula 1 non sta regalando grandi soddisfazioni a Fernando Alonso. Il pilota asturiano non è finora riuscito mai a salire sul podio in questa stagione: troppi problemi per la Aston Martin, che arranca al quinto posto nel Mondiale costruttori e non è mai apparsa in grado di competere con Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes.

Alonso finora ha raccolto solo 58 punti: un bottino senz’altro insufficiente per le ambizioni del 43enne, che dopo il buon percorso dello scorso anno sperava di poter guidare una vettura ancora migliore. Le cose stanno andando diversamente per lo spagnolo, che comunque non sembra avere alcuna intenzione di ritirarsi dalle corse.

Ma l’andamento deludente nel Mondiale 2024 non è l’unica notizia negativa per Alonso. I recenti avvenimenti, infatti, mettono il pilota della Aston Martin in una posizione molto complicata, tanto da poter saltare uno dei prossimi Gran Premi. La questione che preoccupa l’ex ferrarista è quella dei penalty points, ovvero la patente a punti che tiene conto delle infrazioni commesse dai piloti.

Ultim’ora Alonso: il pilota della Aston Martin rischia grosso

Nel caso in cui un pilota dovesse raggiungere i 12 punti di penalità nell’arco di 12 mesi ecco che scatterebbe lo stop forzato per un Gran Premio. E’ proprio ciò che è accaduto a Kevin Magnussen, che non ha potuto prendere parte al Gran Premio di Azerbaigian proprio perché ha raggiunto il limite. Al volante della sua Haas si è quindi seduto Oliver Bearman, che già aveva sostituito Sainz – costretto a sottoporsi all’operazione per appendicite – in Arabia Saudita.

La penalità di Magnussen è ora azzerata, pertanto il pilota più a rischio squalifica in questo momento è proprio Fernando Alonso. L’asturiano ha infatti raccolto otto punti di penalità e fino al termine della stagione non potrà scartarne nemmeno uno. Ciò significa che nelle ultime 7 gare di questo Mondiale di F1 lo spagnolo dovrà stare molto attento: basterebbero infatti un paio di incidenti per far scattare l’allarme.

Va detto che nelle ultime sei gare non sono arrivate penalità per Alonso, che conserva un margine di sicurezza di 4 punti. Tutti gli altri piloti sono ormai quasi certi di non incappare nella squalifica. Vedremo come andrà questo finale di stagione.