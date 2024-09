Tutto fatto per Zanardi: è arrivato l’annuncio

L’annuncio su Alex Zanardi che sui social ha stupito i tantissimi fan del campione

Negli ultimi tempi non sono arrivati aggiornamenti importanti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi. I tifosi continuano a sperare in miglioramenti significativi per il campione paralimpico: il sogno è sempre quello di poterlo di nuovo vedere in pubblico e tornare ad ammirare quello splendido sorriso che ha sempre caratterizzato la sua carriera e la sua vita.

Zanardi è rimasto coinvolto in un terribile incidente ormai oltre quattro anni fa. Il 19 giugno 2020 il bolognese è finito contro un camion sulla statale 146, nei pressi di Pienza (Siena), mentre era impegnato in una staffetta di beneficenza su una handbike. Lo schianto è stato tremendo: immediatamente soccorso, il campione emiliano ha lottato a lungo tra la vita e la morte.

Alla fine Zanardi è riuscito a superare anche questa durissima prova dopo quella del 2001, quando un altro terribile incidente durante una gara del campionato CART gli costò l’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Tuttavia dal giorno dello scontro in handbike non è più comparso in pubblico. Dal 2021 l’ex pilota – che compirà 58 anni il prossimo 23 ottobre – svolge la riabilitazione nella propria abitazione, seguito dai professionisti e dai suoi familiari.

“Tutto fatto” per Zanardi: la foto diventa virale

I suoi tantissimi fan si affidano alla sua incredibile tenacia, la stessa che metteva in pista prima da pilota automobilistico e poi da paraciclista. Proprio in queste ore è tornato virale uno scatto che è piaciuto tantissimo agli ammiratori del campione emiliano. Il profilo X ‘GP2Joey’ – che simula la carriera di Joey Davies, un pilota ‘fake’ della Ferrari in un universo alternativo – ha infatti pubblicato una foto dove compare un giovanissimo Alex Zanardi.

Il profilo ‘GP2Joey’ sostiene che Zanardi sia in compagnia di Mario Andretti e che il celebre ex pilota, campione del mondo del 1978, abbia scelto di puntare proprio sul giovane bolognese come ‘official test driver’ per un’ipotetica scuderia dell’universo alternativo. La realtà è ovviamente ben diversa.

La persona che colloquia con Zanardi non è Andretti ma Jock Clear, attuale direttore della Ferrari Driver Academy, all’epoca ingegnere nel Team Lotus di F1 con cui corse Zanardi nel 1993 e nel 1994. Un’avventura non felicissima per l’allora giovane pilota, dato che raccolse un solo punto in due stagioni: tuttavia fu anche quella un’esperienza importante nella sua lunga carriera.