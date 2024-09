ESCLUSIVA SI Diamoutene: “Dispiace per la Roma e per De Rossi. Con qualche vittoria però può puntare ancora alto”

L’ex difensore di Lecce e Roma, Souleymane Diamoutene, è intervenuto a Sportitalia per parlare della situazione in casa dei giallorossi, che in pochi giorni hanno prima visto partire Daniele De Rossi, esonerato, per poi annunciare le dimissioni dell’a.d. Lina Souloukou.

Che ne pensi dell’esonero di De Rossi?

“Mi dispiace tanto che dopo quattro partite Daniele De Rossi sia stato esonerato. Perché comunque Daniele è un ragazzo splendido oltre che un bravo allenatore. Sappiamo cosa rappresenti per la piazza”.

Lo vedevi già da quando giocava con voi, quello che poteva fare in panchina?

“Sì, già da giocatore era un allenatore in campo, poi comunque allenare a Roma, soprattutto per uno senza grande esperienza, non è facile. Non è stato bello”.

A cosa ambisce la Roma? La situazione non è facile ora.

“Il campionato è ancora molto equilibrato, non ci sono squadre che stanno vincendo tutte le partite. Visto che la Roma è nel mio cuore mi dispiace tanto per quello che sta passando. Sia a livello di club che proprio per De Rossi. Spero che possa puntare veramente in alto, perché se ricominciasse a vincere qualche partita cambierebbe tutto”.