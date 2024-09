La Fiorentina, ecco l’effetto Gudmundsson: doppietta che ribalta la Lazio, prima vittoria per Palladino

Prima vittoria stagionale della Fiorentina: i viola superano 2-1 la Lazio in rimonta allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Palladino trova dunque la prima gioia di quest’anno.

Primo tempo: Gila porta avanti Baroni

E’ la Lazio a fare la partita in avvio, con la Fiorentina che si affida alle ripartenze. La prima occasione è viola: Kean libera Colpani davanti a Provedel, che risponde alla grande. Poi tocca alla Lazio: Zaccagni che conclude da posizione defilata, De Gea risponde prontamente. Anche Tavares impegna De Gea alla mezz’ora, così come Dia. Poi il gol: Tavares crossa alla perfezione sulla testa di Gila, che insacca.

Secondo tempo: Gudmundsson la ribalta

Palladino corre ai ripari: difesa a 4 e dentro Gudmundsson. In 4 minuti l’islandese conquista il calcio di rigore che poi trasforma lui stesso, dopo il fallo di Guendouzi. Il pallone buono per cambiare ancora punteggio capita sulla testa di Kean a metà ripresa, ma il centravanti italiano non sfrutta il cross al bacio di Dodo. Finale di fuoco. De Gea tiene in vita la Fiorentina, Patric coglie il palo di testa. All’89’ Dodo steso in area da Tavare. Ancora Gudmundsson spiazza Provedel. Finisce 2-1.