Mazzata per Schumacher: tifosi gelati

Svolta incredibile, nemmeno i tifosi riescono a crederci: arriva la ‘batosta’ per Michael Schumacher. Ecco cosa succede

Una carriera da incorniciare che da pilota di talento lo ha trasformato in una delle leggende più amate della Formula 1. Michael Schumacher ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo delle quattro ruote, specialmente dopo la sua lunga e vincente avventura alla guida della Ferrari.

Dieci anni meravigliosi, conditi da 5 titoli mondiali consecutivi che portarono – prima del ritiro – ad un totale di 7 per il ‘Kaiser’. A Maranello, ancora oggi, Schumi è un simbolo fortissimo di un’epoca semplicemente impareggiabile. Da oltre undici anni, però, il tedesco vive un vero e proprio dramma. L’esistenza stravolta da un triste e sciagurato incidente sugli sci, il 29 dicembre 2013, ha cambiato Michael. Le cure a cui è sottoposto non è chiaro se stiano dando i frutti sperati. Ed intanto la sua famiglia ha speso oltre 70 milioni di euro per garantirgli la miglior assistenza medica al mondo.

Ad ogni modo ancora oggi a parlare per Michael sono le sue imprese in pista, vittorie e avvenimenti emozionanti che sembrano impossibili da pareggiare. Nei giorni scorsi è avvenuto qualcosa di davvero inaspettato. Stavolta Schumi non è stato il migliore.

Schumacher superato: tifosi increduli

Ciò che Michael Schumacher è stato in grado di costruire nella sua incredibile carriera nessuno potrà mai toccarlo o metterlo in discussione. L’uomo dei record che con talento e durissimo lavoro ci mise quattro anni per riportare la Ferrari al successo. Proprio nell’universo in rosso questa stagione ha messo in luce il potenziale di una futura stellina.

Oliver Bearman è reduce da un GP di ottimo livello sul tracciato di Baku, facendo meglio di Hulkenberg, suo compagno di team. Un 10imo posto alle spalle di Lewis Hamilton che ha di fatto stabilito un record per il talento che, ad appena 19 anni, è considerato uno dei futuri fenomeni della Formula 1. Dopo aver ottenuti punti preziosi in occasione del GP di Jeddah dove rimpiazzò egregiamente Sainz, operatosi di appendicite, adesso anche alla guida della Haas ha convinto tutti finendo ancora una volta nei primi 10. Bearman, dopo Baku, è diventato il primo pilota nella storia della Formula 1 ad ottenere punti per due scuderie differenti, nei primi 2 GP in carriera.

Un qualcosa di straordinario che fu solo sfiorato da Michael Schumacher, che esordì nel ’91 con la Jordan ma che fu costretto al ritiro mentre era in settima posizione. Nel GP successivo, alla guida della Benetton, andò poi a punti. Un qualcosa di pazzesco quello fatto da Bearman che nemmeno il tedesco, ai suoi inizi, riuscì a fare. E a questo punto i piani della Ferrari per il futuro potrebbero riguardarlo a stretto giro. Magari quando Hamilton, chiusa l’esperienza triennale con la ‘Rossa’, punterà a cambiare o addirittura a ritirarsi.