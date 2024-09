Monza-Bologna 1-2: primo successo per Italiano

Vince 1-2 il Bologna contro il Monza e trova il primo successo in campionato. Inutile il gol di Djuric, decisive le reti nel Bologna di Urbanski e Castro.

Monza-Bologna, le formazioni

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; De Silvestri, Lucumí, Casale, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Urbanski; Odgaard, Castro, Ndoye. Allenatore: Italiano

La partita

Pronti via, subito Ndoye pericoloso. Prima occasione per il Bologna in questa sfida, brutto pallone perso da parte di Pedro Pereira che innesca Ndoye che da posizione defilata prova il mancino trovando la respinta di Turati. Al 10′ la risposta del Monza è firmata Pedro Pereira. Ad un passo dal vantaggio il Monza, Kyriakopoulos dalla bandierina trova Pedro Pereira che tutto solo schiaccia di testa trovando però Ravaglia pronto che respinge in tuffo. Superata la metà della prima frazione la sblocca il Bologna. Alla prima vera occasione, arriva il vantaggio della squadra di Vincenzo Italiano. Traversone con i giri giusti dalla trequarti di sinistra di Lykogiannis, Carboni salta a vuoto ed è perfetto l’inserimento di Urbanski che di testa spedisce sul palo lontano senza lasciare scampo a Turati. In chiusura di prima frazione è poi Djuric a fare 1-1. Pessina si inserisce in zona offensiva, spalle alla porta serve Daniel Maldini che dal limite ci ha provato con il mancino, Ravaglia respinge male e Djuric è il più lesto di tutti a spedire il pallone in fondo al sacco. Nella ripresa il Bologna cerca il gol e lo trova a 10 dalla fine con Castro. Freuler ha spazio centralmente, serve al limite dell’area di rigore Santiago Castro che non viene attaccato da Pablo Marì e calcia con il destro con il pallone che si insacca sul palo lontano. Gol capolavoro. Primo successo in campionato per il Bologna.