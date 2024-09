Roma-Udinese 3-0: Juric vince all’esordio con Dovbyk, Dybala e Baldanzi

L’esordio di Ivan Juric si bagna di 3 punti importantissimi per la Roma contro l’Udinese. La squadra del neo tecnico giallorosso vince agevolmente. La Roma si porta in vantaggio già nel primo tempo e chiude la gara nella ripresa contro un Udinese decisamente meno efficace delle scorse settimane. Per la squadra capitolina è la prima vittoria stagionale e ovviamente la prima vittoria del nuovo corso. Un successo che stende un sottile velo di serenità dopo una settimana calda iniziata con l’esonero di De Rossi e culminata nelle dimissioni dell’AD Souloukou.

La Roma comincia bene tenendo bene il controllo della gara rispetto all’Udinese. La prima buona occasione però c’è l’ha Ehizibue che poco dopo il quarto d’ora su un rimpallo riesce a concludere. Passa pochissimo però e la Roma passa avanti. El Shaarawy gioca palla in verticale verso l’area trovando Dovbyk che incrocia e supera Okoye.

Nella ripresa, poi, Dybala raddoppia su calcio di rigore. Il fallo lo commette Bijol e dal dischetto il numero 21 non sbaglia, insaccando sotto l’incrocio dei pali. Il terzo gol lo firma il subentrante Baldanzi, su assist dello stesso centravanti ucraino. Di fatto è il gol che chiude la gara, anche se Thauvin qualche minuto prima aveva provato a riaprirla, fermato dal solito Svilar. Nel finale girandola di cambi. Ma la Roma si sblocca e soprattutto blocca l’imbattibilità dell’Udinese, che fino a ieri sera poteva godere della prima posizione in classifica.