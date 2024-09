Atalanta-Como, gara rinviata a domani sera ore 20.45

Niente da fare per Atalanta-Como: dopo l’iniziale decisione di rimandare di un’ora il fischio d’inizio a causa delle copiose piogge cadute in serata su Bergamo, alla fine l’arbitro Tremolada assieme ai capitani delle due squadre ha deciso di rinviare la partita a domani. Troppe pozze sul terreno da gioco del Gewiss Stadium che inizialmente sembrava in grado di reggere, ma alla fine ha costretto la Lega a prendere questa decisione. Il turno di Serie A si chiuderà dunque domani sera con il match alle 20.45. Da capire se verranno confermate le formazioni scelte per questa sera.

Atalanta-Como, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.