Berrettini manda in estasi i fan: è tutto vero

Importantissimo aggiornamento quello arrivato nelle scorse ore su Matteo Berrettini. Con una stories, il tennista ha confermato tutto

Dopo la delusione dello Us Open nel quale è stato eliminato al secondo turno dal futuro finalista, Taylor Fritz, Matteo Berrettini ha vissuto una settimana da protagonista in Coppa Davis.

Tornato a difendere i colori della Nazionale dopo quasi due anni di assenza, Berrettini ha contribuito alla qualificazione dell’Italia alla Final Eight in programma a Malaga il prossimo novembre. Tre le vittorie dell’azzurro nei match della fase a gironi contro il brasiliano Fonseca, il belga Blockx e l’olandese Van de Zandschulp, risultati che lo candidano a un posto tra i convocati di capitan Volandri per la fase finale.

Archiviata con successo la parentesi in Coppa Davis, per Berrettini è arrivato ora il momento di tornare in campo. Come molti altre colleghi lo farà in due tornei in Asia. Come da tradizione, infatti, il circuito ATP, tra settembre e inizio ottobre si sposta in Giappone e Cina per una serie di eventi che precedono il ritorno in Europa con l’autunno dedicato ai tornei sul veloce indoor.

Berrettini, è ufficiale: ecco quando torna in campo

Berrettini sarà in campo all’Atp 500 di Tokyo, previsto dal 25 settembre al 1 ottobre, una programmazione da mercoledì a martedì dovuta all’inizio del Masters di Shanghai che, nell’edizione 2024, avrà una durata di dieci giorni. Inizialmente l’azzurro era un alternate nell’entry list del torneo nipponico poi le defezioni di De Minaur e di Borges hanno favorito il suo ingresso direttamente nel main draw.

Berrettini è già arrivato a Tokyo. Il tennista ha pubblicato nelle scorse ore due stories su Instagram. Tra queste c’è un video di una seduta di allenamento su uno dei campi secondari dell’Arake Coliseum di Tokyo.

L’entry list dell’Atp di Tokyo è davvero competitiva e annovera, oltre a Berrettini, anche Fritz, Hurkacz, Ruud, Tsitsipas, Paul, Rune e il detentore del titolo, Ben Shelton, quest’ultimo impegnato nel weekend in corso (con Fritz, Ruud e Tsitsipas) alla Laver Cup. Oltre a Berrettini, l’Italia sarà rappresentata a Tokyo da Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.

Scelta diversa per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà in campo la prossima settimana all’Atp 500 di Pechino, torneo di cui è detentore del titolo e dal quale comincia la difesa dell’enorme mole di punti conquistata tra fine 2023 e la stagione in corso. Sia Sinner che Berrettini parteciperanno al Masters di Shanghai, al via dal 2 ottobre.