Decisione assurda, una colonna portante della MotoGP dà l’addio

Clamoroso in MotoGP: un big potrebbe lasciare. Ecco tutti i particolari della decisione che manda in fibrillazione il paddock

Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena nel secondo round a Misano per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna della MotoGP. Eroe di giornata è Enea Bastianini che, all’ultimo giro, beffa Jorge Martin prendendosi una vittoria che è la 100esima nella classe regina per la Ducati.

L’attuale leader iridato si consola con lo zero nella casella punti rimediato dal suo rivale per il titolo, Francesco Bagnaia che, finito dietro dopo essere scattato dalla pole, forza troppo in rimonta finendo fuori al 21esimo giro. Ora sono 24 punti di ritardo di ‘Pecco’ dal leader spagnolo della Prima Pramac.

Insomma, ci aspetta un rush finale di stagione al cardiopalmo. Eppure l’aria che si respira nel paddock è da ‘silly season‘, locuzione inglese che indica quel periodo della stagione in cui le voci di mercato, le speculazioni sui trasferimenti e le trattative contrattuali raggiungono il loro apice. Infatti, nonostante la griglia dei piloti per la stagione 2025 sia ormai interamente definita, una clamorosa indiscrezione lanciata dai media spagnoli agita le acque: una colonna portante della MotoGP potrebbe essere vicina all’addio.

MotoGP voci di addio a fine stagione per uno dei protagonisti

Continua il periodo turbolento della KTM quanto alle dinamiche interne. Dopo le brusche rotture con il Direttore tecnico Fabiano Sterlacchini e con il capotecnico Cristhian Pupulin che andrà a lavorare alla Honda con Luca Marini, anche il team manager Francesco Guidotti, approdato al comando del team austriaco appena due anni fa dopo essere stato per un decennio colonna portante della Pramac, potrebbe salutare a fine stagione.

A delineare tale scenario sono voci che rimbalzano dalla Spagna e che si spingono a ipotizzare una promozione a team manager di Dani Pedrosa che attualmente è collaudatore per la casa Mattighofen. Per il momento la KTM non conferma né smentisce rifugiandosi nel più classico dei ‘no comment‘: “Non possiamo andare dietro a tutte le voci. Qualsiasi novità verrà comunicata tramite annuncio ufficiale”. Quel che è certo è che le prossime saranno settimane febbrili e piene di riunioni in casa KTM anche perché, dal prossimo anno, si uniranno al team austriaco Enea Bastianini e Maverick Viñales che di sicuro vogliono avere delle certezze sul futuro della squadra.

E in tutto questo che fine farebbe Guidotti? Se davvero dovesse lasciare la KTM, non è così difficile immaginare che un manager del suo spessore possa interessare a molti. D’altronde, di team, soprattutto nella parte bassa della griglia, che si gioverebbero della sua esperienza ce ne sono. Insomma, Guidotti in caso di addio alla KTM non dovrebbe restare a lungo senza incarico.