Forfait Sinner, annuncio ufficiale: che mazzata

Per il tennista altoatesino questa stagione del 2024 continua ad essere ricca di gioie ma anche di delusioni molto difficili da digerire

Il 2024 per Jannik Sinner sarà ricordato senza dubbio come un anno molto importante visto che è riuscito a raggiungere dei traguardi altissimi come il primo torneo Slam vinto (a gennaio agli Australian Open di Melbourne) ed è anche stato capace di diventare il numero uno del mondo nel ranking ATP, posizione che ancora oggi ricopre e che dovrebbe essere capace di mantenere fino a fine anno.

Le gioie per il fenomeno del tennis italiano non sono però finite qui perché poche settimane fa ha aggiunto anche il secondo torneo Slam alla sua collezione andando a vincere pure gli US Open di New York. Tuttavia, questo 2024 non è stato solo un anno ricco di soddisfazioni perché ci sono stati alcuni momenti non facili per lui che ha dovuto far fronte anche a delle critiche che gli sono piovute addosso in modo inaspettato.

Jannik Sinner torna a parlare delle Olimpiadi: “Erano l’obiettivo più grande di quest’anno”

Nelle scorse ore Sinner ha tenuto una conferenza stampa assieme al presidente del CONI, Giovanni Malagò, ricoprendo il ruolo di ambassador della squadra dei volontari per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il tennista altoatesino ha risposto alle molte domande dei giornalisti tornando anche su un tema delicato per lui come le Olimpiadi di Parigi dello scorso mese di agosto.

Queste le parole del numero 1 ATP: “Le Olimpiadi per me come per ogni sportivo erano quest’anno l’obiettivo più grande, ma purtroppo non sono riuscito ad andarci. Avere quelle invernali in Italia sarà speciale, me le immagino diverse da quelle estive ma sarà un grandissimo evento, con i migliori atleti al mondo. Possiamo solo godercelo. Sci e tennis? Sono diversi, la cosa che hanno in comune è avere un buon bilanciamento”.

L’assenza dai Giochi di Parigi per via di una tonsillite che lo ha messo ko, è stata una delle delusioni che hanno colpito Sinner in questo 2024 come anche la recente vicenda del doping che gli ha portato grandi critiche. Queste situazioni, al pari della sua assenza agli ultimi Internazionali d’Italia, hanno portato alcune critiche al tennista classe 2001 che però può contare sempre su una enorme schiera di fan pronta a sostenerlo nelle sue prossime sfide.