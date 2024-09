Michael Schumacher come non lo avete mai visto: FOTO pazzesche

Michael Schumacher, le foto sono davvero pazzesche: così non l’abbiamo mai visto, i tifosi restano senza parole

Leggenda, ma anche icona. Scegliete voi qual è il termine più pertinente per identificare Michael Schumacher. Sette titoli mondiali vinti, come lui solo Lewis Hamilton ma di certo la concorrenza ed il periodo storico erano ben differenti. Cinque consecutivi alla Ferrari ed un’aura di leggenda che praticamente non sparirà mai.

Ed il grande rammarico – dei ferraristi e degli appassionati di tutta la Formula 1 – va a quel che poteva essere e non è stato. Se nella monoposto è stato per distacco il numero uno assoluto, avrebbe potuto avere anche una carriera dirigenziale di assoluto livello. D’altronde già quand’era pilota i suoi consigli sullo sviluppo della vettura erano preziosissimi per gli ingegneri.

Da pignolo com’era, controllava passo dopo passo la “nascita” della monoposto per far sì che fosse davvero a sua immagine e somiglianza. Ecco perché non è difficile immaginare per lui una possibile carriera perfino da team principal, magari proprio alla Ferrari.

La sua vita ed i suoi progetti sono però cambiati il 29 dicembre 2013, una data che gli amanti della Formula 1 non dimenticheranno mai. Sulla pista di Meribel, sulle Alpi francesi, cadde in un fuoripista e colpì la testa contro una roccia.

Schumacher, la versione inedita dell’ex pilota: da non credere

Un bruttissimo e gravissimo incidente che ha spedito in coma per molti mesi Schumacher. Ed ancora oggi non sono note le sue condizioni fisiche. Come sta l’ex campione di Formula 1? Una domanda a cui nessuno può rispondere. In pochissimi conoscono realmente il suo stato attuale: famigliari esclusi, naturalmente, solo gli amici fedelissimi possono andare a trovarlo. Tra questi Jean Todt che insieme a Ross Brawn è stato artefice del dominio assoluto ed incontrastato di Schumi ai tempi della Ferrari.

Nell’attesa di un miracolo che, però, sembra sempre più lontano, con il timore che la sua situazione sia irreversibile, i tifosi ricordano di Schumi la sua carriera in rosso anche attraverso aneddoti curiosi che l’hanno contraddistinto.

Tra questi, quello di un Schumi versione chef. Era il 6 marzo 2003 a Melbourne, in Australia, a margine del Gran Premio. In uno show televisivo, con accanto lo chef – lo è davvero – Aristos Papandroulakis cucina la sua pasta preferita. Una versione inedita del fuoriclasse tedesco che amava sorprendere e cimentarsi in tanti dei suoi hobby che hanno contraddistinto la sua vita.

Nelle immagini del post commemorativo si vede anche uno Schumacher fumare un sigaro e soprattutto una versione di lui sorridente che può solo accrescere la nostalgia.