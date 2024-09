Impresa Como al Gewiss Stadium: l’Atalanta cade 2-3

Dopo essere passata in vantaggio, l’Atalanta si fa rimontare nella ripresa da un super Como che in 14 minuti segna ben tre gol. La partita in scena al Gewiss Stadium è stata rinviata di 24 ore causa maltempo e ha chiuso la della quinta giornata di Serie A. Al 18esimo i padroni di casa passano in vantaggio con un super gol di Davide Zappacosta sugli sviluppi da calcio d’angolo.

Nel secondo tempo il Como di Fabregas esce dagli spogliatoi con un altro piglio: al 46′ tacco di Sergi Roberto per Strefezza che controlla e calcia una sassata che supera un incolpevole Carnesecchi. Al 54′ i biancazzurri la ribaltano con Nico Paz che dal limite dell’area trova la fortuita deviazione di Kolasinac che beffa ancora una volta Carnesecchi. Quattro minuti più tardi è Fadera a chiudere definitivamente i giochi: doppio dribbling a De Roon e pallo in buca d’angolo. Al 96′ Vlahovic si procura un calcio di rigore che trasforma Lookman spiazzando Audero. Per la formazione di Fabregas è la prima vittoria in Serie A.