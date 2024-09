Mario Rui fa causa al Napoli

Mario Rui e il Napoli sono da tempo separati in casa. Il portoghese, messo fuori rosa, potrebbe far causa alla società chiedendo di essere reintegrato in squadra. Il terzino avrebbe interpellato anche l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) tramite Pec, mossa pare non condivisa dal suo agente Mario Giuffredi.

La posizione del Napoli, è sempre stata chiara: il club aveva comunicato in estate l’esclusione dal progetto.

Il giocatore aveva poi rifiutato nella sessione estiva tutte le destinazioni: Valladolid, Nizza, Aris Salonicco, Lille e San Paolo e gli ultimi giorni di mercato, anche Besiktas e Istanbul Basaksehir.

La vicenda rischia di finire in tribunale. Rui ha un contratto che scade a giugno 2026 e chiede di restare a Napoli.

