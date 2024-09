WSOPE 2024: l’Opener premia il polacco Szymanski, 4 italiani a premio nei last 12

Szymanski non è un cognome noto nell’ambito del poker internazionale. Il polacco – forse residente in UK, almeno secondo thehendonmob.com – è un giocatore amatoriale, abituato a tornei da 300 euro in giù, come lui stesso ha dichiarato dopo la vittoria. E non è da escludere che proprio questa esperienza negli eventi small-buy sia stata una delle sue armi vincenti, permettendogli di superare la concorrenza dei 3.509 iscritti iniziali e conquistare il titolo, di gran lunga il suo miglior risultato fino ad oggi. Przemyslaw Szymanski è riuscito a navigare in questo field oceanico generato da 6 Day1, e ha poi superato l’ostacolo del Day2, giornata che ha mandato a premio gli ultimi 359 giocatori. Raggiunto il Final Day con il secondo stack, 7.865.000 chips contro 7.985.000 del tedesco Dmitrij Fadeev, il polacco ha pazientemente aspettato gli spot giusti per fare azione e nel frattempo ha atteso che le 20 posizioni iniziali si riducessero. Le eliminazioni sono state molto veloci. Al 18° posto è uscito il giocatore più titolato tra quelli in gara: il professionista russo Vladimir Troyanovskiy, già 5° nel PCA ME 2016 e 2° nell’EPT ME di Sochi nel 2017. Nei successivi 30 minuti il field si è accorciato fino a 12 giocatori, tra i quali hanno trovato posto ben 4 italiani. Purtroppo per noi, Marco Di Persio è stato il primo out (€15.940) della fase con 2 tavoli 6-handed, seguito all’11°posto da Ferdinando Costagliola (€17.4259). L’eliminazione di quest’ultimo è stata clamorosa. L’italiano va all-in preflop con 9♠9♣ e riceve il call di Georg Strebel che ha A♦K♣. E’ una classica “race”, che però sembra chiudersi a favore dell’italiano già al flop: 9♦Q♣Q♥, cioè fullhouse di 9 alle Donne per Costagliola. Al turn scende la Q♦, sempre full ma di Donne ai 9. Lo svizzero adesso può fare il ribaltone con un Asso o un Kappa al river: voilà, A♣ e fullhouse superiore di Donne agli Assi che elimina l’azzurro. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKESTARSNEWS.IT