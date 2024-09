Lazio, Vecino: “Ruolo? Preferisco fare il mediano”

Il centrocampista della Lazio Matias Vecino ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro la Dinamo Kiev vinto per 0-3. Ecco le sue parole: “Buon primo tempo, approfittando delle occasioni avute. Potevamo gestire meglio nella ripresa, ma in Europa non è mai facile e loro hanno spinto fino alla fine. Ci portiamo a casa un grande risultato”.

Lazio, le parole di Vecino

Prima partita senza subire gol: “Era uno dei nostri obiettivi. È una delle cose da migliorare, dobbiamo gestire meglio i momenti della partita, con la palla soprattutto”. Convinti subito dall’idea di calcio di Baroni: “Sia lui che il suo staff si sono presentati con grande voglia, umiltà, concetti chiari e semplici. Vuole attaccare con tanti uomini, noi centrocampisti vogliamo equilibrio per soffrire meno e penso che siamo sulla strada giusta. Abbiamo tempo per continuare a migliorare”. Possiamo rivederti mezzala: “Non lo so, magari in qualche momento della stagione sì. Preferisco giocare a due, giocando così è difficile buttarsi dentro ma in questo momento della mia carriera preferisco giocare in un centrocampo a due”. Ti sei fatto un’idea su questa nuova Europa League: “È difficile guardare la classifica e vedere come saranno gli incroci. Certamente è bello giocare contro squadre diverse, ma sinceramente com’era prima era più semplice”.