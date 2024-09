Tamberi spaventa i tifosi: annuncio drammatico

L’annuncio di Gianmarco Tamberi riporta i fan del campione italiano a vecchi timori in vista dei prossimi impegni

Ci sarà o non ci sarà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Il dubbio sul prosieguo della carriera di Gianmarco Tamberi comincia ad attanagliare i sostenitori, non per una mera questione anagrafica – l’atleta ha attualmente 32 anni – bensì per una serie di circostanze che si sono manifestate anche ai Giochi di Parigi 2024. In quest’ultime, il portabandiera dell’Italia ha gareggiato nonostante una colica renale l’avesse portato inevitabilmente in ospedale per le cure imminenti.

A margine della riconsegna del tricolore olimpico, nella cerimonia al Quirinale, l’atleta italiano ha parla della sua condizione presente e delle prospettive professionali. Dopo i tanti impegni che si sono susseguiti e uno stato di salute che l’ha condizionato, Gianmarco Tamberi ha annunciato che staccherà per un po’ la spina. Si prenderà dei giorni per sé e la famiglia per riflettere sul da farsi. Dopo un anno intenso di preparazione e lavoro, bisognerà meditare sul futuro.

Gianmarco Tamberi non si nasconde: le parole del campione italiano sul futuro

Andato via lo spavento per le coliche patite durante i Giochi di Parigi 2024, Tamberi ha fatto sapere che fisicamente si è ripreso e sta bene, nonostante altre due coliche il giorno dopo la finale olimpica: “Solo al termine della competizione, hanno potuto somministrarmi dei medicinali che aiutassero a sciogliere questi calcoli e a non sentire troppo dolore“. Prima delle Olimpiadi non sarebbe stato possibile, poiché alcuni farmaci possono essere assunti soltanto lontano dalle gare. In caso di somministrazione a ridosso degli eventi, l’atleta non avrebbe potuto gareggiare.

Nelle sue dichiarazioni, Tamberi ha fornito anche una anticipazione sul futuro che mette in ansia gli appassionati. Si riferisce sempre al calcolo nel rene che gli ha causato il problema a Parigi. “Ancora non è uscito nell’uretere – ha rivelato l’ex campione olimpico – finché rimane nel rene non è un problema, quindi sarà un qualcosa che dovremmo monitorare. Ho scoperto che molti in famiglia hanno avuto questo problema, quindi è un qualcosa di ereditario.”

Un problema, dunque, non ancora svanito per Tamberi che, nei giorni scorsi, ha dato addio … ai suoi addominali. Lo ha fatto pubblicando un simpatico post su Instagram nel quale si è fatto fotografare mentre mangiava un hamburger piuttosto sostanzioso, indizio che la dieta ferrea per un pò sarà accontanata.