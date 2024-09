Caso Marquez, mazzata tremenda: pronto a prenderli a pugni

Marc Marquez fa sempre discutere in MotoGP. L’ultimo annuncio ha sorpreso davvero tutti. Non arriva da un pilota

Marc Marquez si sta giocando le sue carte in questo campionato ma lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione e alla chance di correre con la Ducati ufficiale per ambire nuovamente al titolo mondiale.

Il doppio appuntamento di Misano è stato comunque positivo per Marc Marquez che, in entrambi i round, non sembrava essere il migliore alla vigilia ma ha raccolto davvero il massimo. Il pilota spagnolo si è aggiudicato la prima tappa, davanti a Pecco Bagnaia, dimostrandosi perfettamente a suo agio con la pioggia che ha mandato fuori giri Martin e il campione del mondo in carica. Un passo super costante in condizioni scivolose che gli altri non hanno avuto e che gli ha regalato il secondo sorriso consecutivo dopo Aragon.

Lo scorso week end, invece, in condizioni di asciutto, Marquez faticava ad essere prestante da podio ma, anche in questo caso, il destino gli ha dato una mano. Il numero 1 della Ducati è caduto mentre si stava giocando le prime posizioni e lo spagnolo è riuscito a centrare un terzo posto che vale oro, alle spalle di Bastianini e Martin. La confidenza con la Desmosedici cresce sempre di più e in vista del prossimo anno l’attesa è alle stelle. Con la moto factory, Marc è convinto di potersi giocare le proprie carte per il titolo.

Marc Marquez ha un difensore speciale: “Darei un pugno a chi lo fischia”

C’erano anche due ospiti speciali a far visita sul circuito di Misano a Marquez e agli altri piloti spagnoli. Stiamo parlando dei due medagliati olimpici a Parigi 2024 Enmanuel Reyes Pla, bronzo nel pugilato nella categoria 92 chili, e José Quiles, nei 57 chili. Enmanuel ha portato con sé la medaglia e l’ha mostrata, tra gli altri, ai fratelli Marquez.

Il puglie si è lasciato andare ad una dichiarazione piuttosto “forte” ai media spagnoli: “Darei un pugno a chi fischia Marquez”. Poi ha aggiunto: “La MotoGP è fantastica. Grazie alla Federazione per averci fatto vivere questa esperienza. Vedere Martin e Marquez da vicino è impressionante. Mi hanno detto che la boxe è uno sport molto rispettato nel paddock e spero che un giorno potremo allenarci insieme”.

Di certo a proposito di modi di correre in pista, il #93 è di certo uno di quelli più propensi al contatto fisico e chissà che queste caratteristiche non gli sarebbero utili anche su un ring.