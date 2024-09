Lacrime per Federica Pellegrini: ultim’ora da brividi

Ultim’ora da brividi per Federica Pellegrini: i fan sono commossi dopo l’ultimo scatto che ritrae l’ex nuotatrice. Ecco cosa è successo

Da quando Federica Pellegrini si è ritirata dalla sua disciplina, ovvero il nuoto, si è dedicata anima e corpo alla famiglia. La “Divina” ama trascorrere le sue giornate con suo marito (e una volta ex allenatore) Matteo Giunta e il frutto della loro unione, la piccola Matilde venuta alla luce qualche mese fa. Molto attiva sui social, la Pellegrini posta sempre tutto quello che accade sui propri account specialmente Instagram.

In queste settimane prenderà parte a “Ballando con le stelle” e tutta la famiglia è pronta a seguirla a Roma per restare insieme e sostenerla nella nuova avventura nel famoso programma del sabato sera della “Rai”. Sono diverse le interviste che ha concesso nell’ultimo periodo, parlando anche della gravidanza e di tutto ciò che ha comportato passare dal nuoto agonistico a questa nuova vita da mamma.

Grande emozione per Federica Pellegrini: i fan sono commossi, ecco perché

Non è stata una gravidanza semplice, specialmente per chi come lei era abituata a fare tutto da sola, essendo una donna molto indipendente. “La maternità è stata tosta” ha rivelato in una recente intervista, “ho pensato di mettermi completamente a disposizione della bimba ma non è stato semplice”, anche perché ha scelto un percorso di allattamento a richiesta.

Inoltre ci sono state anche trasformazioni dal punto di vista fisico con la Pellegrini che non ha molto digerito i cambiamenti: “Non sono abituata a vedermi così, c’è stata un’esplosione di un seno importante, non lo sento mio ma l’ho dovuto accettare per la causa. Vedere il corpo cambiare nemmeno è stato facile”, ha ammesso. Intanto si è goduta qualche giorno di relax con la famiglia, questa volta davvero al completo. La foto postata sui social ha generato una grande emozione tra i fan.

La scorsa domenica, infatti, la “Divina” era con la figlia Matilde, sua mamma e sua nonna, ovvero la bisnonna della bimba. In uno scatto tenerissimo si vedono le quattro donne insieme e soprattutto con la piccolina tra le tenere braccia della bisnonna. La didascalia è semplice e suggestiva: “Quattro generazioni di donne“, scrive l’ex nuotatrice. Inoltre le immagini in bianco e nero hanno dato ulteriore suggestione al tutto. Diversi fan hanno commentato commossi.