Roma, Juric: “Ho visto cose positive. Dybala? Ha sentito un fastidio”

Dopo il pareggio della Roma in Europa League contro l’Athletic Bilbao, Ivan Juric ha parlato a Sky.

Nel secondo tempo mancata più intensità fisica o mentale?

“Loro giocano molto palla lunga in velocità e ti mettono sotto, non permettendoti di pressare e abbiamo un po’ sofferto. Grandissimo peccato, nel primo tempo abbiamo creato e dovevamo far gol. Non abbiamo sfruttato e abbiamo pagato, ma tante cose positive“.

Sulla gol, sul secondo palo serviva un uomo più alto?

“C’erano Hermoso e Angelino, siamo due contro uno e le posizioni erano giuste. Sono piccoli dettagli, peccato. i ragazzi hanno fatto di nuovo una partita ottima“.

La sostituzione di Dybala?

“Ha sentito un po’ di fastidio, non volevamo rischiare niente. Vediamo domani“.

La gara è stata giocata come l’avevate preparata?

“Abbiamo fatto bene, magari un po’ lenti in avvio ma poi ci siamo sciolti. Li abbiamo messi sotto, dovevamo fare più gol. Dispiace per il risultato, ma ci proveremo alla prossima e dovremo mantenere questo atteggiamento“.

Fare i cambi quando vuoi fare la differenza?

“Il cambio di Dybala non era stato pensato, è stato obbligato. Abdulhamid deve abituarsi un po’ a tutto, serve tempo e lavorare. Man mano, anche con i loro cambi, abbiamo perso un po’ ma rimango soddisfatto“.

Che progetto tecnico ha per Baldanzi?

“Ci sono giovani veramente interessanti. Lui mi ha fatto una grandissima impressione, fa tutte e due le fasi, si vede che ha lavorato tanto ed è completo. Può fare anche la mezzala, ha applicazione come Pisilli. Vogliono imparare e apprendono con facilità“.