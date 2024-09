Vivian Saliba vince il suo primo braccialetto WSOPE, Claudio di Giacomo è 4° nel PLO 8-max

Il 24 settembre, l’ucraino Volodymyr Kokoulin ha trionfato nell’evento #2, il €550 PLO 8-Max. Poche ore fa si è concluso il torneo numero 4, il €2.000 Pot Limit Omaha, che ha visto la brasiliana Vivian Truglio Saliba salire sul gradino più alto del podio. Il 24 settembre si è concluso con la vittoria dell’ucraino Volodymyr Kokoulin nell’evento #2, €550 PLO 8-max. Poche ore fa è andato in archivio il torneo numero 4, €2.000 Pot Limit Omaha, dopo aver incoronato la giocatrice brasiliana Vivian Truglio Saliba. Vediamo nel dettaglio come si sono svolti gli eventi, iniziando proprio da quest’ultimo. Il braccialetto conquistato da Vivian Saliba ha un valore speciale, per almeno due ragioni importanti. Il primo è di genere: su 229 partecipanti al torneo, la professionista carioca era l’unica donna in gara. In secondo luogo, Vivian Saliba ha rotto il ghiaccio con le WSOP. Dopo aver raggiunto quattro final table (2 a Las Vegas e 2 a Rozvadov), Vivian Saliba ha finalmente messo in bacheca il suo primo braccialetto brandizzato World Series Of Poker. “Mi sento sollevata, questo è il mio quinto tavolo finale con in palio un braccialetto WSOP, oltre a un 11° e a un 22°posto“, ha dichiarato a PokerNews, subito dopo la premiazione. Saliba ha poi aggiunto: “Mi sono detta: Ok, per favore, non arrivare seconda. Ho desiderato tanto questa vittoria e naturalmente sono molto felice. Ma la parola che riassume i miei sentimenti è sollevata”. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT